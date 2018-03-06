Рейтинг трансляции церемонии "Оскар" оказался самым низким за десять лет

В ночь с 4 на 5 марта были названы все победители кинопремии "Оскар". Телевизионный рейтинг церемонии вручения награды стал самым низким за последние десять лет. Нынешнюю церемонию посмотрело всего 26,5 миллиона человек, сообщает Associated Press.

Это на 20% меньше, чем в 2017 году, когда шоу смотрело 33 миллиона человек. Это худший результат за последние 10 лет: еще меньше зрителей у Оскара было только в 2008 году, однако и тогда цифра не опускалась ниже отметки в 30 миллионов.

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Отмечается, что аудитория церемонии постоянно сокращается из-за того, что Академия кинематографических искусств и наук все чаще отмечает наградами не самые кассовые фильмы.

Напомним, церемония вручения премий Оскар состоялась в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел.