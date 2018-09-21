Рейтинги нужны: сериал "Ходячие мертвецы" превратят в полнометражный фильм

Хоть у проекта уже есть один спин-офф – "Бойтесь ходячих мертвецов", лишние фильмы не помешают

Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"

Фанаты "Ходячих мертвецов" еще не отошли от радостной новости – сериал будут снимать еще 10 лет, как появилась не менее приятная новость. У зомби-сериала появятся новые истории.

Компания AMC, владеющая правами на экранизацию комиксов сериала, надеется повысить рейтинги шоу новыми полнометражными фильмами. И, хоть у проекта уже есть один спин-офф – "Бойтесь ходячих мертвецов", лишние фильмы не помешают.

"Компания, снимающая популярный сериал о зомби-апокалипсисе, планирует выпустить несколько фильмов и новых телешоу на основе графических новелл, породивших сериал. AMC уже провел переговоры с несколькими крупными медиа-компаниями о партнерстве по проектам, которые в совокупности могут стоить несколько сотен миллионов долларов", – рассказал источник.

Вполне возможно, что именно из-за этого исполнитель роли Рика Граймса Эндрю Линкольна ушел из сериала. Скорее всего, он примет участие в работе над полнометражной экранизацией.Это позволит знаменитости чаще бывать на родине в Великобритании, о чем он не раз говорил ранее, а телеканалу AMC сохранить контракт с ведущим актером шоу.

Идеи пока что находятся на очень ранней стадии разработки, поэтому никакой информации о возможном сюжете предстоящих проектов пока нет. Но руководство канала настроено решительно.

Напомним, в сети появился новый, длинный, трейлер предстоящего нового сезона зомби-сериала, в котором, по слухам, умрет главный герой Рик в исполнении Эндрю Линкольна.