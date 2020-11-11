Режиссер "Атлантиды" отказался от ордена, которым его наградил Владимир Зеленский: "Цеховая солидарность и этика"

Для Валентина Васяновича – это "не политическое решение"

Режиссер кинокартины "Атлантида", которая выдвинута на "Оскар-2021" от Украины, Валентин Васянович отказался почетного ордена, который ему присудил президент Владимир Зеленский.

Украинскому режиссеру была присуждена награда "За заслуги" 3-й степени по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Однако Валентин Васянович отказался от ордена по причине "цеховой солидарности". Свое мнение режиссер высказал для LB.ua.

"Как участник кинематографического процесса я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию в последние годы", – сказал Валентин Васянович.

Валентин Васянович получил награду Венецианского кинофестиваля за фильм Атлантида Фото: AFP

По словам режиссера, упомянутые им дела касаются продакшенов, которые представляли Украину на международном уровне в последние годы.

" Я не могу принимать награду от той власти, которая одной рукой награждает "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство", а другой – открывает уголовные производства и занимается преследованием. Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика", – продолжил Валентин Васянович.

Отметим, что кинолента Валентина Васяновича "Атлантида одержала победу на Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты" и добыла ряд других наград.

А дело, которое упоминает режиссер, – это обращение, в котором Госкино просило экспертов при оценке проектов в 14-м государственном конкурсе кинопроектов, учесть, незакрытые уголовные производства против компаний, или же незакрытые и несданные ими проекты в Госкино. Подразумевались конкретные компании, а именно "Трафик филмз", "Лаймовый свет", "Артхаус трафик" и другие.

Ранее продюсер "Атлантиды" рассказал о фильме и о том, чем он будет интересен для западного зрителя.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться