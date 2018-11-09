Режиссер "Черной пантеры" работает над сиквелом фильма

Райан Куглер боится давления со стороны студии

Кадр из фильма "Черная пантера"

Поклонники супергеройских блокбастеров, в частности "Черной пантеры", которая стала лидером проката, могут радоваться. Режиссер оригинального фильма Райан Куглер готовится к работе над сиквелом. Однако он боится предстоящего давления, пишет Digital Spy.

По его словам, он никогда не снимал сиквелы, а только полнометражные картины. Естественно, это ответственность перед зрителями, опасения, что может быть давление со стороны студии. О своих опасениях Куглер рассказал, выступая на IndieWire Honours 2018:.

"Я никогда раньше не снимал сиквелы, не делал продолжение собственного материала. Уверен, что без давления тут не обойтись. Но я собираюсь просто сосредоточиться на работе, как обычно это делаю. ", – отметил Райан Куглер.

Напомним, студия Disney выдвинула супергеройский фильм "Черная пантера" на соискание 16 премий "Оскар". Отметим, что картина может побороться за награду во всех основных номинациях, начиная "Лучшим фильмом" и заканчивая "Лучшей песней". Также в списке — категории "Лучший актер", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший дизайн костюмов". Номинантами премии могут стать исполнитель роли принца Т'Чаллы Чедвик Боузман, а также Мартин Фриман, Дэниел Калуя и Люпита Нионго.