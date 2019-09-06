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Режиссер "Чудо-женщины" присоединилась к творческой команде Netflix

Режиссер подписала контракт на крупную сумму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Патти Дженкинс
Патти Дженкинс
Фото: Getty Images

Стриминговый сервис Netflix все больше пополняет свой состав актеров, режиссеров и сценаристов. Так, режиссер, сценарист и продюсер Патти Дженкинс ("Чудо-женщина") также подписала трехлетний контракт с потоковым гигантом. По данным источников, сделка оценивается в 10 млн долларов, пишет Variety.

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"Мы очень рады приветствовать Патти Дженкинс в Netflix. Ее новаторская работа раздвинула границы, и она уверенно рассказывает истории, которые оставляют незабываемое впечатление. Мы с нетерпением ждем возможности помочь воплотить в жизнь ее многочисленные идеи", – заявил Ченнинг Данджи, вице-президент по оригинальным сериалам в Netflix.

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Для потокового сервиса Дженкинс разработает и снимет новые сериалы.

Напомним, актер Райан Рейнольдс сыграет в масштабном комедийном боевике "Красное уведомление". Бюджет проекта составляет от 120 до 150 млн долларов, и он станет одним из самых дорогих продуктов Netflix.

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