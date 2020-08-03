Режиссер фильма "Сумерки" заинтриговала возможным продолжением знаменитой киносаги

В свое время сумеречная сага завоевала сердца миллионов зрительниц

Скоро выходит в продажу новая книга "Солнце полуночи" писательницы Стефани Майер – автора знаменитых "Сумерок". Фанаты предположили, что может выйти продолжение киносаги о вампирах. О том, выйдет ли новый фильм, рассказала сама режиссер Кэтрин Хардвик.

Прошло много времени с тех пор, как в 2008 году на экраны вышел первый фильм "Сумерки". Кинолента стала сенсацией, а имена актеров стали известны каждому зрителю. Напомним, что недавно умер один из актеров фильма "Сумерки" в возрасте 30 лет.

Теперь о "Сумерках" снова заговорили, когда приблизилась дата выхода новой книги "Полуночное солнце". Книга рассказывает о событиях "Сумерок", но от лица Эдварда Каллена – одного из главных героев истории. В интервью Entertainment Tonight режиссер Кэтрин Хардвик рассказала, будет ли экранизирована новая книга.

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"Все это время на самом деле мы были у Беллы в голове. Было бы увлекательно и весело снять продолжение. Однако Роб сейчас занят работой над ролью Бэтмена, а Кристен принимает участие в большом количестве интересных проектов. Кто знает, что может произойти", – рассказала Кэтрин Хардвик.

Ранее мы собщали, что Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы в новом фильме "Спенсер".

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