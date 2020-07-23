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Режиссер фильма "Земляне" отреагировал на резонансный инцидент в Луцке

Сегодня, 15:40

Шон Монсон отметил, что фильм не призывает людей к террору

Режиссер фильма документального фильма "Земляне" Шон Монсон прокомментировал резонансный случай с захватом автобуса террористом.

Напомним, что по условию "луцкого террориста" Максима Кривоша президент Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом смотреть фильм "Земляне" 2005 года. После этого он удалил этот пост. Фильм с закадровым голосом оскароносного актера Хоакина Феникса рассказывает о том, как страдают животные, которых эксплуатируют в индустрии моды, промышленности и медицине.

Как сообщает издание Variety, Шон Монсон осудил инцидент в Украине.

"Земляне" не поддерживают и не одобряют акты террора, поскольку послание фильма – это призыв к состраданию ко всем существам. Фильм о продолжающейся глобальной бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только наносит ущерб здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата", – сказал Шон Монсон.

Режиссер Шон Монсон отреагировал на инцидент в Луцке
Режиссер Шон Монсон отреагировал на инцидент в Луцке
Фото: Getty Images

Режиссер также выразил сочувствие ко всем, кто стал заложниками террориста.

"Мы не призываем людей к террору, демонстрируя бесчеловечность", – сказал Шон Монсон.

Смотрите более подробно об инциденте в Луцке в программе "Время Голованова":

О чем фильм "Земляне"

Документальный фильм режиссера Шона Монсона раскрывает проблему эксплуатации животных в современном мире. В фильме демонстрируются шокирующие кадры, снятые скрытыми камерами в зоомагазинах, птицефабрик, местах, где производится выделка и продажа кожи и меха.

Шон Монсон, который выступил и сценаристом, и продюсером фильма, начал съемки в 1999 году. Он снимал кадры для рекламных роликов о кастрации и стерилизации животных. Однако увиденное настолько взволновало его, что он решил превратить это в документальный фильм. На завершение работы над фильмом ушло шесть лет, так как неоднократно возникали трудности с получением отснятого материала.

"Из всех фильмов, в которых я принимал участие, об этом говорят больше всего. Каждый человек, который увидел "Землян" обязательно расскажет еще трем другим людям", – сказал Хоакин Феникс, чьим голосом и озвучивается фильм.

Сегодня заложница "луцкого террориста" рассказала о пережитом.

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