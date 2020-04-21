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Режиссер Иван Щеголев умер после заражения коронавирусом

Мужчине было 59 лет

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:40

20 апреля скончался известный режиссер сериалов "Кулагин и партнеры", "Шахматы – опасная игра", "Преступление будет раскрыто" Иван Щеголев. Мужчина умер на 60-м году жизни после заражения коронавирусом. Напомним, что 31 марта от коронавируса скончался актер из киносаги "Звездные войны" Эндрю Джек

"20 апреля на 60-м году жизни не стало нашего коллеги, кинорежиссера Ивана Александровича Щеголева. Коллеги по Гильдии кинорежиссеров помнят Щеголева отзывчивым, доброжелательным, открытым к общению человеком. Союз кинематографистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана Александровича Щеголева", – говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

Умер Иван Щеголев
Умер Иван Щеголев
Фото: Facebook

Иван Щеголев в 1992 году снял первый художественный фильм "Бабник-2", а через год занял режиссерское кресло в фильме "Американский дедушка".Также Щеголев снял "Почти семейный детектив", "Морозова", "Кошмар на улице Цветочная", "Мытари", "Лекарь", "Деньги", "Карпов. Сезон третий", "Игра. Реванш", "Преступление будет раскрыто", "Кулагин и партнеры" и другие киноленты.

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Недавно мы писали, что от коронавируса умерла сестра короля Испании – принцесса Мария Тереза.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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