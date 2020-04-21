Режиссер Иван Щеголев умер после заражения коронавирусом

Мужчине было 59 лет

20 апреля скончался известный режиссер сериалов "Кулагин и партнеры", "Шахматы – опасная игра", "Преступление будет раскрыто" Иван Щеголев. Мужчина умер на 60-м году жизни после заражения коронавирусом. Напомним, что 31 марта от коронавируса скончался актер из киносаги "Звездные войны" Эндрю Джек

"20 апреля на 60-м году жизни не стало нашего коллеги, кинорежиссера Ивана Александровича Щеголева. Коллеги по Гильдии кинорежиссеров помнят Щеголева отзывчивым, доброжелательным, открытым к общению человеком. Союз кинематографистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана Александровича Щеголева", – говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

Умер Иван Щеголев Фото: Facebook

Иван Щеголев в 1992 году снял первый художественный фильм "Бабник-2", а через год занял режиссерское кресло в фильме "Американский дедушка".Также Щеголев снял "Почти семейный детектив", "Морозова", "Кошмар на улице Цветочная", "Мытари", "Лекарь", "Деньги", "Карпов. Сезон третий", "Игра. Реванш", "Преступление будет раскрыто", "Кулагин и партнеры" и другие киноленты.

Смотрите также видео о том, как голая Мадонна обратилась к коронавирусу:

Недавно мы писали, что от коронавируса умерла сестра короля Испании – принцесса Мария Тереза.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться