Режиссер Максим Мехеда раскрыл тайны съемок сериала "Женские секреты"

Актеры фильма почти все трюки исполнили самостоятельно

На телеканале "Украина" стартовала премьера 12-серийной мелодрамы "Женские секреты". Сериал рассказывает о двух девушках с похожими судьбами – обе забеременели в юном возрасте и оказались перед самым сложным выбором в их жизни. По словам режиссера картины Максима Мехеды, на съемках актрисам пришлось очень много плакать. Впрочем, на площадке "Женских секретов" хватало и экстремальных сцен.

"Женские секреты" Фото: пресс-служба

Работа над 12-серийным проектом велась в Киеве и Киевской области летом прошлого года. Всем исполнителям главных мужских ролей – Прохору Дубравину, Эрику Абрамовичу и Павлу Вишнякову – на съемках приходилось драться. Артисты готовились к таким сценам заранее, поэтому в кадре почти все трюки исполняли сами.

Фото: пресс-служба

Сложными были сцены пожара на даче одного из ключевых персонажей истории. Чтобы контролировать огонь и безопасно провести съемку, команда проекта решила перенести пожар в декорацию, хотя все остальные сцены этой локации снимали в реально существующем доме. Одну из комнат воссоздали в декорации, пропитали стены и пол необходимыми противопожарными жидкостями и продумали все безопасные меры. Конечно, во время съемки возгорания на площадке присутствовало волнение, но все прошло успешно, ведь работали настоящие профессионалы.

Кадр из сериала "Женские секреты" Фото: пресс-служба

А вот на другой локации – железнодорожной станции поселка, где поздно вечером 17-летнюю Юлю высаживают из электрички без билета и денег – произошел казус.

"С электричками на действующей станции не все так просто, приходилось подстраивать график съемок к графику электричек. То есть все понимали и готовились к одному единственному дублю. Оператор с командой выставили ночной свет, постелили телегу, отрепетировали с актерами нехитрую мизансцену, в которой Юля отходит от уезжающей электрички, подходит к вокзалу, понимает, что дверь в здание уже закрыта, садится на лавочку, к ней подсаживается бомж, немного ее пугает и дальше хулиганы. Так вот, в момент, когда долгожданная электричка поехала, а Юля с сумкой пошла по заданной траектории к зданию вокзала, бомж растерянно стоял в кадре, не понимая, что происходит. В какой-то момент он все же понял, что запорол кадр, и начал убегать на исходную, за здание. Но было уже поздно! Потом выяснилось, что он не расслышал команды", – рассказал Максим Мехеда.

Кадр из сериала "Женские секреты" Фото: пресс-служба

Как сообщалось ранее, главных героинь сериала – психолога Марту и студентку Юлю – сыграли актрисы Валерия Ланская и Ирина Гришак. Также в картине снялись Влад Никитюк, Виктория Литвиненко, Малхаз Абуладзе, Людмила Загорская, Ксения Мишина, Ирина Мельник, Константин Корецкий и другие актеры. Производством занималась компания FILM.UA.

Смотрите премьеру 12-серийного фильма "Женские секреты" с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале "Украина".

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