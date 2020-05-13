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Режиссер Максим Мехеда раскрыл тайны съемок сериала "Женские секреты"

Актеры фильма почти все трюки исполнили самостоятельно

Дарина Алексеева
Сегодня, 11:29

На телеканале "Украина" стартовала премьера 12-серийной мелодрамы "Женские секреты". Сериал рассказывает о двух девушках с похожими судьбами – обе забеременели в юном возрасте и оказались перед самым сложным выбором в их жизни. По словам режиссера картины Максима Мехеды, на съемках актрисам пришлось очень много плакать. Впрочем, на площадке "Женских секретов" хватало и экстремальных сцен.

"Женские секреты"
"Женские секреты"
Фото: пресс-служба

Работа над 12-серийным проектом велась в Киеве и Киевской области летом прошлого года. Всем исполнителям главных мужских ролей – Прохору Дубравину, Эрику Абрамовичу и Павлу Вишнякову – на съемках приходилось драться. Артисты готовились к таким сценам заранее, поэтому в кадре почти все трюки исполняли сами.

Фото: пресс-служба

Сложными были сцены пожара на даче одного из ключевых персонажей истории. Чтобы контролировать огонь и безопасно провести съемку, команда проекта решила перенести пожар в декорацию, хотя все остальные сцены этой локации снимали в реально существующем доме. Одну из комнат воссоздали в декорации, пропитали стены и пол необходимыми противопожарными жидкостями и продумали все безопасные меры. Конечно, во время съемки возгорания на площадке присутствовало волнение, но все прошло успешно, ведь работали настоящие профессионалы.

Кадр из сериала "Женские секреты"
Кадр из сериала "Женские секреты"
Фото: пресс-служба

А вот на другой локации – железнодорожной станции поселка, где поздно вечером 17-летнюю Юлю высаживают из электрички без билета и денег – произошел казус.

"С электричками на действующей станции не все так просто, приходилось подстраивать график съемок к графику электричек. То есть все понимали и готовились к одному единственному дублю. Оператор с командой выставили ночной свет, постелили телегу, отрепетировали с актерами нехитрую мизансцену, в которой Юля отходит от уезжающей электрички, подходит к вокзалу, понимает, что дверь в здание уже закрыта, садится на лавочку, к ней подсаживается бомж, немного ее пугает и дальше хулиганы. Так вот, в момент, когда долгожданная электричка поехала, а Юля с сумкой пошла по заданной траектории к зданию вокзала, бомж растерянно стоял в кадре, не понимая, что происходит. В какой-то момент он все же понял, что запорол кадр, и начал убегать на исходную, за здание. Но было уже поздно! Потом выяснилось, что он не расслышал команды", – рассказал Максим Мехеда.

Кадр из сериала "Женские секреты"
Кадр из сериала "Женские секреты"
Фото: пресс-служба

Как сообщалось ранее, главных героинь сериала – психолога Марту и студентку Юлю – сыграли актрисы Валерия Ланская и Ирина Гришак. Также в картине снялись Влад Никитюк, Виктория Литвиненко, Малхаз Абуладзе, Людмила Загорская, Ксения Мишина, Ирина Мельник, Константин Корецкий и другие актеры. Производством занималась компания FILM.UA.

Смотрите премьеру 12-серийного фильма "Женские секреты" с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале "Украина".

9 мая на телеканале "Украина" состоялась премьера военной драмы "Последний день войны". Создатели картины рассказали о съемках фильма.

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