Режиссер "Мої думки тихі" Антонио Лукич получил награду "Открытие года" кинопремии Золота Дзиґа-2020

Антонио Лукич стал первым лауреатом Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2020"

Украинский режиссер Антонио Лукич стал лауреатом Национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2020" в номинации "Открытие года", которая в этом году вручается впервые.

Определение победителя происходило на закрытом заседании правления и наблюдательного совета. Претендентами на премию "Открытие года" могли стать персоналии, которые отличились выдающимися достижениями или достижениями в украинском кинематографе за прошедший год.

Режиссер Антонио Лукич Фото: Facebook / Antonio Lukić

Антонио Лукич дебютировал в полном метре в 2019 году с комедией "Мои мысли тихие". Лента получила специальный приз жюри на кинофестивале в Карловых Варах и Гран-при Национального конкурса, а также приз ФИПРЕССИ Одесского международного кинофестиваля – 2019.

"Если награды за лучшие фильмы и сценарии теоретически впереди у каждого режиссера, ведь их получить можно и третьим фильмом, и шестым, то награду "Открытие года" получаешь только один раз, за ​​свой дебют. И я, конечно, этому очень рад и радуюсь. И всем спасибо. Эта статуэтка всегда будет напоминать о сложных и веселых временах молодости, первых ошибках и достижениях в профессии", – делится Антонио Лукич.

Имена других лауреатов Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2020" станут известны 3 мая. Впервые в истории кинопремии церемония вручения пройдет в онлайн-формате.

Трансляцию церемонии можно будет смотреть на сайте Украинского киноакадемии, на YouTube-канале Украинского киноакадемии, а также на онлайн-ресурсе DzygaMDB.

Напомним, что хитовую украинскую комедию "Мої думки тихі" можно посмотреть на сервисе интернет-телевидения OLL.TV. Отметим, что кинолента претендует на статуэтку "Золота Дзиґа-2020" в номинации "Лучший фильм".

Смотрите официальный трейлер украинской комедии "Мої думки тихі":

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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