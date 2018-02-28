Режиссер "Отряда самоубийц" снимет сериал на основе поэмы Стивена Кинга "Храм из костей"

Сегодня, 13:13

В поэме рассказывается об экспедиции, которая отправилась на поиски загадочного мифического храма из костей. Из 32 человек выжило лишь несколько 

Поэму Стивена Кинга &quot;Храм из костей&quot; экранизируют. Фото: bohemianshuttles.cz
Поэму Стивена Кинга "Храм из костей" экранизируют. Фото: bohemianshuttles.cz

Недавно стало известно, что еще один романа известного писателя Стивена Кинга экранизируют. Теперь же сообщается, что студия "Cedar Park Entertainment" приобрела права на экранизацию поэмы "Храм из костей".

Отметим, что сериал на основе поэмы создадут режиссер фильма "Отряд самоубийц" Дэвид Эйр вместе с продюсером сериала "Мистер Мерседес" Крисом Лонгом. Дата выхода нового сериала и актерский состав пока что остаются загадкой. Стоит отметить, что Кинг написал "Храм из костей" еще в 1960-х годах, а позже поэма попала в сборник "Лавка дурных снов".

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В поэме рассказывается об экспедиции, которая отправилась на поиски загадочного мифического храма из костей. Во главе миссии стоит путешественник-авантюрист, а компанию ему составляют ещё несколько забавных персонажей со своей историей. К концу истории в живых из 32 членов экспедиции должны остаться лишь несколько человек. Рассказ ведется от лица одного из выживших.

Напомним, недавно в сети появился первый тизер фильма "451 градус по Фаренгейту". Теперь же был опубликован трейлер научно-фантастического фильма на основе одноименного романа Рэя Брэдбери.

Чего боится Стивен Кинг, смотрите в видео:
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Источник:

"Сегодня"

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