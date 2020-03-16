Режиссер "Стражей галактики" поделился списком фильмов, которые можно посмотреть дома

Джеймс Ганн рекомендует итальянские и южнокорейские картины

Режиссер "Стражей галактики" Джеймс Ганн, который недавно сообщил о завершении съемок "Отряда самоубийц 2", поделился списком фильмов, которые можно посмотреть дома на карантине. В рейтинг вошли фильмы Серджио Леоне, Филипа Кауфмана и другие.

К слову, сайт Сегодня.Lifestyle публиковал подборку самых популярных книг за последний год, которым можно уделить внимание во время карантина. Но если вы не любите читать, всегда можно посмотреть кино. А какой фильм посмотреть дома, узнайте ниже в материале.

Джеймс Ганн опубликовал список фильмов для карантина Фото: Instagram

Режиссер "Стражей Галактики" и предстоящего "Отряда самоубийц" Джеймс Ганн разместил на своей странице в Twitter подборку из десяти фильмов, которые мало кто видел. Знаменитость рекомендует посмотреть их дома, находясь на карантине из-за коронавируса.

"10 отличных фильмов, которые вы, скорее всего не видели, для карантина. Для здоровья нашего мира важно держать дистанцию друг от друга. Надеясь, что вы это делаете, я подготовил вот такой список", – написал Ганн, добавив хештег "QuarantineAndChill".

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Что посмотреть на карантине: подборка фильмов

"За пригоршню динамита" Серджио Леоне

"Плохой лейтенант" Вернер Херцог

"Мать" Пон Джун-хо

"Злодейка" Чон Бен-хиль

"Желтое море" На Хончжин

"Съемки без тормозов" Синъитиро Уеда

"Боб и Кэрол, и Тэд, и Элис" Пол Мазурски

"Странники" Филип Кауфман

"Сладкий яд" Ноэль Блэк

Напомним, что ранее мы писали что посмотреть на карантине, чтобы не заскучать: подборка сериалов.

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