Режиссер "Стражей Галактики" шокировал фанатов, раскрыв секрет персонажа

Оказывается, деревоподобный гуманоид Грут умер еще в первой части серии

Известный американский режиссер Джеймс Ганн, который снял фантастический боевик "Стражи Галактики", наконец раскрыл секрет, связанный с персонажем Грутом. Деревоподобный гуманоид умер в первой части серии, написал Ганн в Twitter.

Он объяснил, что маленький Грут, появившийся в "Стражах Галактики 2", — это сын взрослого Грута. Появление миниатюрной копии деревоподобного гуманоида в сиквеле никак не объяснялось, и многие посчитали, что Грута, пострадавшего при взрыве в первой части, просто заново вырастили. Поэтому эта информация шокировала поклонников франшизы.

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Некоторые пользователи Twitter отнеслись к новости положительно, обрадовавшись, что студия Marvel наконец научилась "убивать" своих героев, делая фильмы интереснее.

Напомним, критики The Hollywood Reporter оценили все фильмы Marvel и даже составили собственный рейтинг от худшего к лучшему.