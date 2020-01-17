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Режиссер "Тора 2" и "Кролика Джоджо" снимет новый эпизод "Звездных войн"

Киностудии пока информацию не комментируют

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:08
"Звездные войны: Восхождение Скайуокера"
"Звездные войны: Восхождение Скайуокера"
Фото: YouTube

Режиссеру Тайке Вайтити ("Тор: Рагнарек", "Кролик Джоджо"), который сыграет в новом фильме создателя "Страж Галактики", предложили поработать над новым фильмом по вселенной "Звездных войн". Об этом сообщает Variety.

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Сообщается, что студии Disney и Lucasfilm уже встречались для разговора с Вайтити, но, на какой стадии переговоры, пока не известно.

На данный момент нет информации, какой именно проект может отойти постановщику. Вероятно, что это будет тот эпизод, который разрабатывает глава Marvel Кевин Файги.

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В Disney и Lucasfilm информацию пока не прокомментировали. Впрпочем, вполне возможно, что Вайтити начнет работу над новой трилогией "Звездных войн"

Напомним, в широкий прокат вышел девятый эпизод саги "Звездные войны". Несмотря на критику и тихий старт, кассовый сбор финального эпизода эры Скайуокеров собрал более полумиллиарда долларов.

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Disney Звездные войны Тор Тайка Вайтити
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