Режиссеров призвали отказаться от съемок сексуальных сцен из-за коронавируса – какая альтернатива
Новые рекомендации для британских кинематографистов предлагают дать зрителям полет фантазии
Британским телевизионным и кинорежиссерам придется искать альтернативу съемкам постельных сцен. Профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании опубликовала книгу "Близость во время COVID-19" (Intimacy in the Time of COVID-19), в которой дала рекомендации по съемке сексуальных сцен во время продолжающейся пандемии коронавируса.
Еще в начале лета Голливуд отменил съемки интимных сцен из-за коронавируса, а теперь к этому призвали и режиссеров Британии. Об этом сообщает Variety.
В новом руководстве предлагается план действий по работе со сценарием, подготовке к съемкам и самому съемочному процессу.
Еще на стадии сценария режиссеру, сценаристу и продюсеру предлагают пересмотреть сцены интимного характера и решить, действительно ли необходимо снимать ту или иную сексуальную сцену. Если же это сериальный формат, стоит оценить, можно ли отложить такие сцены.
Чтобы дать зрителю полет фантазии, актеры могут поправлять одежду, "двигать частями тела под постельным бельем" или же "переодеваться после события", чтобы показать, что это уже произошло.
В случае, если актерам все же будет разрешен физический контакт в интимных сценах, до этого они должны будут продезинфицировать свои руки, кожу и одежду. Также в руководстве предлагаются такие варианты, как помещение актеров на двухнедельный карантин, съемка бок о бок, а не лицом к лицу и использование таких объективов на камере, чтобы при съемке крупным планом создавалось ощущение, что актеры близко.
Ранее мы сообщали, что создатели сериала "Дерзкие и красивые" придумали решение, как не нарушать требования социального дистанцирования. В интимных сценах "Дерзких и красивых" сыграли манекены вместо живых актеров.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное