Режиссеров призвали отказаться от съемок сексуальных сцен из-за коронавируса – какая альтернатива

Новые рекомендации для британских кинематографистов предлагают дать зрителям полет фантазии

Британским телевизионным и кинорежиссерам придется искать альтернативу съемкам постельных сцен. Профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании опубликовала книгу "Близость во время COVID-19" (Intimacy in the Time of COVID-19), в которой дала рекомендации по съемке сексуальных сцен во время продолжающейся пандемии коронавируса.

Еще в начале лета Голливуд отменил съемки интимных сцен из-за коронавируса, а теперь к этому призвали и режиссеров Британии. Об этом сообщает Variety.

В новом руководстве предлагается план действий по работе со сценарием, подготовке к съемкам и самому съемочному процессу.

Еще на стадии сценария режиссеру, сценаристу и продюсеру предлагают пересмотреть сцены интимного характера и решить, действительно ли необходимо снимать ту или иную сексуальную сцену. Если же это сериальный формат, стоит оценить, можно ли отложить такие сцены.

Британских режиссеров попросили отказаться от съемок интимных сцен Фото: unsplash.com

Чтобы дать зрителю полет фантазии, актеры могут поправлять одежду, "двигать частями тела под постельным бельем" или же "переодеваться после события", чтобы показать, что это уже произошло.

В случае, если актерам все же будет разрешен физический контакт в интимных сценах, до этого они должны будут продезинфицировать свои руки, кожу и одежду. Также в руководстве предлагаются такие варианты, как помещение актеров на двухнедельный карантин, съемка бок о бок, а не лицом к лицу и использование таких объективов на камере, чтобы при съемке крупным планом создавалось ощущение, что актеры близко.

Ранее мы сообщали, что создатели сериала "Дерзкие и красивые" придумали решение, как не нарушать требования социального дистанцирования. В интимных сценах "Дерзких и красивых" сыграли манекены вместо живых актеров.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться