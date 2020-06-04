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Режиссерский дебют звезды "Властелина колец" и анимация Pixar: Каннский кинофестиваль 2020 объявил программу

Сегодня, 15:56

Некоторые фильмы были отложены на следующий год, поэтому не попали в программу

73-й Каннский кинофестиваль был отменен в этом году, однако вечером 3 июня организаторы огласили список фильмов, которые в этом году были отобраны в программу.

Художественный руководитель Тьерри Фремо и президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр объявили программу в прямом эфире в кинотеатре UGC Normandie в Париже. Всего в программу вошло 56 кинолент.

Смотрите, как прошел первый день Каннского кинофестиваля-2019:

Среди самых ожидаемых кинолент оказались "Французский диспетчер" (Французская депеша") режиссера Уэса Андерсона, новый фильм французского режиссера Франсуа Озона "Лето 85-го", картина японского режиссера "Истинные матери" (Asa ga Kuru), два фильма призера Каннского кинофестиваля режиссера Стива МакКуина – "Любители рока" (Lovers rock) и "Мангровый лес" (Mangrove). Также зрители с нетерпением ждут "Падения" – режиссерский дебют актера Вигго Мортенсена, который известен ролями во "Властелине колец" и "Зеленой книге". Одним из самых ожидаемых анимационных фильмов в программе стала комедия "Душа" от студии известной студии Pixar, а режиссером выступил Пит Доктер ("История игрушек 2", "Валл-и", Вверх", "Университет монтров").

Кадр из фильма "Французский диспетчер"
Кадр из фильма "Французский диспетчер"
Фото: Imdb.com

Тьерри Фремо высоко оценил официальный отбор кинофестиваля в этом году.

"Кино, которое исчезло из кинотеатров в течение трех месяцев 2020 года, и впервые с момента его создания братьями Люмьерами 28 декабря 1895 года, более живо, чем когда-либо", – заявил Тьерри Фремо.

Также художественный руководитель отметил, что кризис и замедление кинопроизводства не отразились на количестве представленных картин. В этом году было подано на рассмотрение комитету 2067 фильмов, что больше, чем в прошлом году.

С полным списком отобранных в программу фильмов можно ознакомиться на официальном сайте Каннского кинофестиваля.

Ранее стало известно, что 77-й Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре, несмотря на пандемию коронавируса.

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