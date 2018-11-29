Режиссеры поттерианы назвали свои любимые сцены из фильмов

У создателей волшебного мира тоже есть свои любимые сцены

Кадр из фильма про Гарри Поттера

В этом году много знаменательных дат у фильмов о Гарри Поттере. Например, не так давно поклонники праздновали день рождения волшебника. А теперь каждый из режиссеров Поттерианы рассказал изданию Entertainment Weekly о своих любимых сценах и раскрыл секреты их создания. Это действительно захватывающе.

Первый взгляд на Большой зал и Тайную комнату

Постановщик первых двух частей серии Крис Коламбус рассказал, что самая любимая и кропотливая работа его команды – это съемки сцен знакомства с магическим миром Хогвартса. "Мы создавали магию без компьютерной графики: сотни свечей крепили к потолку, построили настоящие декорации для Тайной комнаты, выбирали необычные ракурсы для съемок и проделали превосходную работу", – отмечает Коламбус.

Разборка в Визжащей хижине

Режиссер третьей части – "Гарри Поттер и узник Азкабана" Альфонсо Куарон выбрал сцену разборки в хижине во многом из-за того, что сразу несколько талантливых актеров собрались в одном месте для одной сцены. "Мне выпала возможность поработать сразу с младшим и старшим поколением актеров: Олдман, Тьюлис, Сполл и Рикман сыграли невероятно убедительно", – отметил он.

Турнир Трех Волшебников: испытание под водой

А вот продюсер Дэвид Хейман рассказал о сцене в озере как об одной из самых сложных, но интересных. По его словам, актеров снимали в павильоне, где подвешивали их для создания иллюзии невесомости и дули на них вентиляторами, чтобы волосы правдоподобно колыхались, как в воде.

Кроме того, за последние несколько фильмов Дэвид Йейтс к своим любимым сценам причислил сражение с дементором в лондонской подземке в пятом фильме, прощание с погибшим Дамблдором в шестом, перевоплощение Ордена Феникса в Гарри с помощью оборотного зелья в "Дарах смерти" и прощальную сцену с Гарри, Роном и Гермионой на разрушенном мосту Хогвартса.

Напомним, 2 мая – был Всемирный день Гарри Поттера. Дело в том, что праздник создан в память об эпической битве, когда Гарри Поттер победил Темного Лорда. В книгах эта битва произошла именно 2 мая 1998 года. Выходит, что сегодня еще 20 лет, с того самого момента.