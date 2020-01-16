Ричард Мэдден и Приянка Чопра сыграют у режиссеров "Мстителей" в шпионском сериале для Amazon

Проект разрабатывается сразу в нескольких версиях для разных стран

Ричард Мэдден Фото: Getty Images

Звезда сериала "Игра престолов" Ричард Мэдден, который сыграет в супергеройском фильме "Вечные", а также модель и актриса Приянка Чопра согласились на роли в новом шпионском сериале "Цитадель" (Citadel) от Amazon. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Сообщается, что постановщиками шоу выступят режиссеры последних двух частей "Мстителей" – братья Джо и Энтони Руссо.

Проект разрабатывается сразу в нескольких версиях для разных стран. Помимо американской версии свои истории снимают отделения стримингового гиганта в Мексике, Италии и Индии.

О сюжете пока ничего не известно, как и о дате выхода сериала.

Напомним, что популярная хоррор-антология "Американская история ужасов" продлена еще на три сезона. Всего за девять сезонов вышло более сотни эпизодов, исследующих различные аспекты хоррора. Общее количество просмотров при этом перевалило за 10 миллионов на один эпизод.

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