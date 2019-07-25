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"Риддик 4" обзавелся сценарием и названием фильма

Вин Дизель поделился радостной новостью с поклонниками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Кадр из фильма про Риддика
Кадр из фильма про Риддика
Фото: YouTube

Актер и режиссер Вин Дизель сейчас полностью погружен в съемки девятого "Форсажа". Однако сценарист Дэвид Туи сделал ему отличный подарок, о котором тот поспешил рассказать, пишет Empire.

Узнайте, как на съемках девятой части фильма "Форсаж" разбился дублер Вина Дизеля:

Оказалось, он представил Дизелю готовый сценарий четвертого фильма фантастической франшизы о Риддике. Сценарий называется "Riddick 4: Furya" ("Риддик 4: Фурия"). Счастливый актер опубликовал в своем Instagram видео, в котором он хвастается своим подарком.

INSTAGRAM

Кто смотрел предыдущие части ("Черная дыра", "Хроники Риддика" и "Риддик" 2013 года), в курсе, что Фурия – это родная планета главного персонажа, то есть место, в котором родился антигерой с сияющими глазами Ричард Б. Риддик, космический преступник.

Также на обложке сценария написан слоган предстоящего фильма: "Каждый хочет быть зверем, пока не придет время делать то, что делают настоящие звери".

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Вероятно, нас ждет приквел, история происхождения Риддика. Либо возвращения героя домой. Дата релиза четвертого фильма пока не называется.

Напомним, Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых киноактеров 2017 года, который традиционно составляет издание Forbes. Фильмы с участием актера – "Форсаж 8" и "Три икса: Мировое господство" – собрали в прокате более 1,6 миллиарда долларов.

Тем, кто любит телепроекты, напоминаем, что по будням в 16:00 на молодёжном телеканале НЛО TV выходит сериал "Все женщины – ведьмы".

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Источник: Сегодня
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