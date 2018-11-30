Ридли Скотту – 81: ТОП-5 лучших фильмов талантливого режиссера

Многие запомнили Ридли Скотта по "Чудому" и "Гладиатору"

Ридли Скотт. Фото: Getty

30 ноября свой день рождения отмечает талантливый режиссер Ридли Скотт, который снял остросюжетный сериал "Террор" (The Terror), сюжет которого основан на одноименном популярном романе Дэна Симмонса. Сегодня.Lifestyle вспоминает самые яркие его киноработы в своей традиционной подборке. Поэтому, кто еще не знает, что посмотреть вечером предлагаем лучшие фильмы Ридли Скотта.

"Солдат Джейн", 1997

Главную роль исполнила Деми Мур. Это история лейтенанта Джордан О’Нил – женщины, которая была сильна духом и телом. Она была принята в подразделение спецназа "морские котики" для однозначного, существенного доказательства того, что женщины могут служить и отдавать жизнь за свою страну наравне с мужчинами.

"Гладиатор", 2000

В великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, боготворили его и могли последовать за ним даже в ад. Максимуса сыграл неповторимы Рассел Кроу, герой которого потерял все – семью, родину, свободу из-за интриг.

"Ганнибал", 2001

Сиквел фильма 1991 года "Молчание ягнят". По сюжету, прошло 10 лет после побега доктора Ганнибала Лектера. Он пишет письмо агенту ФБР Кларисе Старлинг, предлагая ей возобновить их прервавшуюся интеллектуальную дуэль. В главных ролях неповторимый Энтони Хопкинс, Джулианна Мур, Гэри Олдмен.

"Марсианин", 2015

Картина с Мэтом Деймоном в главной роли получила семь номинаций на премию "Оскар". По сюжету, Марсианская миссия "Арес-3" в процессе работы была вынуждена экстренно покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение скафандра во время песчаной бури. Сотрудники миссии, посчитав его погибшим, эвакуировались с планеты, оставив Марка одного.

"Бегущий по лезвию 2049", 2017

Фильм с Харрисоном Фордом и Райаном Гослингом получил премию "Оскар". Это продолжение культового фильма "Бегущий по лезвию", действие которого разворачивается через несколько десятилетий. Офицер Кей, работающий в специальном отделении полиции Лос-Анджелеса, занимающемся отловом сбежавших андроидов, раскапывает одну старую тайну. Он понимает, что найденная им информация может погрузить то, что осталось от человеческого общества, в полный хаос. Чтобы разобраться в этом деле, Кею нужно разыскать Рика Декарда, бывшего сотрудника его же отдела, который пропал 30 лет назад.

Напомним, Ридли Скотт прокомментировал судьбу фильма "Бегущий по лезвию 2049", который точно так же, как оригинал, провалился в прокате.