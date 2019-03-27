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Римма Зюбина: "Свое тепло я получаю на сцене"

Актриса рассказала о том, каким она видит украинский театр и актеров

Римма Зюбина в спектакле "Second love" Фото: Александра Железнова

Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра, дата которого установлена с 1961 года. О том, что такое театр, каким должен быть современный украинский актер, а также свои истории из закулисья в комментариях Сегодня.Lifestyle рассказали известные украинские актеры театра и кино. Также мы пообщались с известной украинской актрисой театра и кино, любимицей зрителей Риммой Зюбиной, которая рассказала о том, как придумывала себе роли в детстве, что для нее значит быть актрисой и что хотелось бы ей изменить в украинском театре.

- Согласны ли вы с мнением, что в театральном цехе нет второстепенных ролей и профессий? Почему?

- Невозможно однозначно ответить на этот вопрос, ведь на самом деле у актеров "роли" есть и главные, и второстепенные. Они априори так выписаны автором. Но, благодаря режиссерской точке зрения и концепции, часто случается так, что второстепенный герой – становится главным, и наоборот. Таких примеров много даже в моей театральной жизни.

А что касается "профессий" второстепенных – тут другое. Над созданием спектакля в идеале работает команда единомышленников – драматург, режиссер, сценограф, композитор. Они – авторы спектакля, но только режиссер играет главную роль. Все эти творческие люди объединяются именно благодаря режиссерской идеи.

Римма Зюбина в проекте ClassAct "Схід-Захід" Фото: Александра Железнова

Я все же сторонница режиссерского театра. Я не верю в актерскую режиссуру, в "пьесы-самоиралки". Если в спектакле не будет талантливого режиссера, ни один талантливый актер в красивом костюмчике – не спасет спектакль от провала.

После рождения спектакля, он уже попадает в репертуар. И вот для его реализации и животворности подключаются цеха – гримерные, костюмерный, реквизиторный, звуковой цех, художники по свету, монтировщики декораций, помощники режиссера.

Они "обслуживают" спектакль, и у меня всегда с этими людьми прекрасные отношения. О них можно писать книги, ведь за кулисами так много преданных театру людей, фамилии которых никогда зритель не увидит на афише. Но жизнь спектакля без них невозможна. И вот для меня лично очень важно, кто из них со мной сегодня будет работать в спектакле. От настроения гримера и костюмера зависит, в какой-то степени, и моя игра.

- Как вы считаете, каким должен быть украинский актер, режиссер?

- Я думаю, "украинский актер" не должен отличаться уровнем профессионализма от актера "неукраинского". Это профессия без границ и национальностей. Актер и режиссер во всем мире определяются после просмотра спектакля. Никаких больше критериев. Я бы не выделяла на театральной карте мира особый статус – "украинский актер". Международные проекты помогают разобраться и в своем месте под профессиональным солнцем и в своих профессиональных недостатках. Трезво надо смотреть на себя. Больше самоиронии подключать. У меня есть опыт работы с иностранцами и в театре, и в кино. И буквально с первых минут репетиций все обо всех понятно. Я бы только посоветовала украинским актерам и режиссерам больше смотреть и интегрировать в мире.

- О чем сейчас чаще всего говорят за кулисами?

- Я разочарую вас, но я не знаю, о чем говорят за кулисами. Говорят люди, что с самого образования театра за кулисами – только интриги.

Римма Зюбина в проекте ClassAct "Схід-Захід" Фото: Александра Железнова

Я не сплетница и никогда не плела какие-то интриги. Мне это не интересно и мгновенно перестают интересовать персонажи, которые подходят "перемыть кости" другим. Обычно для этого существуют театральные курилки. Я бываю там редко. Лично я за кулисами повторяю текст и проверяю свой реквизит. Мне на спектакль нужно настроиться и сосредоточиться. У меня своя жизнь "за кулисами". Один из моих первых спектаклей назывался "За кулисами холодно". Мне действительно, за такими кулисами некомфортно и больно. Свое тепло я получаю на сцене.

- Пользуетесь ли актерским мастерством в повседневной жизни? (Несколько примеров).

- Сейчас нет. Меня узнают в повседневной жизни, и это помогает решить многие свои и чужие проблемы. Но это результат игры – ролей, которые любят люди. Особенно ценным для меня является то, что меня узнают по театральным ролям.

Римма Зюбина в спектакле "Second love" Фото: Александра Железнова

Не скажу, что это уже было актерское мастерство, но это была игра, и вот игрой в жизни я пользовалась в детстве – в школе, когда не хотелось на уроке сидеть. Чтобы отпроситься, приходилось притворяться больной. С моей подружкой где-то с 8 лет придумывали каждая себе новые роли – то мы иностранки, ходим по магазинам и разговариваем на каком-то абракадабрском языке. То мы шпионки, а то инопланетяне. Мне недавно моя одноклассница, которая живет теперь в Бельгии ( у нее корни бельгийские) сказала: "Ты представляешь. А я действительно искренне верила, когда ты говорила в школе, что ты – инопланетянка".

А я ей: "А вот когда ты говорила в школе, что ты бельгийка – я совершенно не верила".

В училище культуры у меня уже были готовые этюды и мини-концерт, которым я спасала весь курс. Когда все были не готовы, начинали меня подталкивать "Риммка, давай иди и отвлекай учительницу, пародии свои показывай, что хочешь делай – спасай нас" Ну а меня хлебом не корми – дай поиграть. Затем учительница истории этот ход раскусила. И когда я только поднимала руку что-то спросить в самом начале урока – говорила "Да. Я поняла, что к уроку курс не готов, поэтому мы посмотрим концерт от Риммы Зюбиной". И после окончания училища муж именно этой учительницы возглавил театр в тогдашнем Днепропетровске и приглашал меня в 18 лет актрисой в этот театр. Думаю, что он много дома обо мне слышал.

- Как вы считаете, чего сейчас не хватает украинскому театру, что хотелось бы изменить?

- Каждому, кто хочет что-то изменить и видит другим театр, я бы напомнила, что изменения нужно начинать с себя, насколько банально бы это сегодня не звучало. Ведь все актеры хотят перемен, а при этом очень боятся обидеть себя любимых. Кто запрещает развиваться актеру? В театре какого уровня вы не играли бы сегодня, по разным причинам, и которые сейчас примитивные роли вам не приходилось бы играть – но никто не запрещает вам читать книги! Читайте! Развивайтесь! Смотрите талантливые мировые шедевры! Растите! Знаю, как болезненно один большой театр принял театральную реформу. Они даже собрались коллективное письмо Президенту написать. "Да! Украинский театр требует изменений и реформ, так погряз в нафталине и архаичности. Театры Украины потребуют контрактной системы и реформ. Но только не наш театр!".

Рабами, циниками и продажными марионетками быть противно. Хотите получать достойную оплату вашего труда – не бойтесь отстаивать свои права. Не только в курилках будьте смелыми. Хотите быть современным европейским – не стойте с 20 лет в очереди за государственными званиями "заслуженных" и "народных" – пережитком советского прошлого. Не желаете играть в примитивных кассовых спектаклях – не играйте. Не портите свой вкус и репутацию. Даже, в самых зависимых творческих профессиях, которой считается и актерская, можно и нужно оставаться независимым. "Талант – это широкий размах, свободная голова", – как писал Чехов.

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