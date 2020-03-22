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Риз Уизерспун – 44! Лучшие роли самой яркой блондинки Голливуда

22 марта актриса празднует свой день рождения

Инна Петрова
Сегодня, 09:33

Сегодня, 22 марта, свой 44-й день рождения отмечает голливудская актриса Риз Уизерспун, которая появилась в трейлере сериала "И повсюду тлеют пожары". Она известна ролями стереотипных блондинок и серьезных женщин с трагичной судьбой. Сегодня.Lifestyle сделали небольшую подборку кинообразов Риз Уизерспун.

Риз Уизерспун родилась 22 марта 1976 года в Новом Орлеане, штат Луизиана, США. Ее кинокарьера началась в 1990 году, когда Риз вместе с друзьями пришла на открытое прослушивание к фильму "Человек на Луне". Будущая звезда сразу же получила главную роль 14-летней деревенской девушки Дэни Трент. В 1999 году Уизерспун сыграла вместе с Алессандро Нивола в драматическом триллере "Лучшие планы", что также поспособствовало становлению ее как актрисы. Но настоящая популярность к ней пришла после "Блондинки в законе".

Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Аннэт Хэнгроув ("Жестокие игры", 1999)

Кадр из фильма "Жестокие игры"

Актриса сыграла роль скромной дочери директора колледжа, в котором учится золотая молодежь. По сюжету Аннэт знакомится с развязным бабником Себастьяном, который в нее влюбляется. Однако история приобретает новый сюжет, когда в дело вмешивается коварная сестра Себастьяна.

Эль Вудс ("Блондинка в законе", 2001)

Кадр из фильма "Блондинка в законе"

Фильм "Блондинка в законе" стал важным поворотным пунктом в карьере Риз Уизерспун, а Роль Элл Вудс принесла актрисе номинацию на "Золотой глобус".

Главная героиня – красавица, которая обожает розовый цвет и неразлучна со своей карманной собачкой. Достаточно стереотипный образ глупышки, однако, меняется в тот момент, когда Эль решается на радикальный шаг ради любви. Девушка становится юристом, но вскоре обнаруживает, что ее бойфренд занят другой.

Джун Картер ("Переступить черту", 2004)

Кадр из фильма "Переступить черту"

Риз получила широкое признание критиков, сыграв Джун Картер, жену Джонни Кэша. За роль актриса была удостоена многочисленных наград, включая премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую женскую роль.

Глубокий и сложный фильм раскрыл потенциал актрисы как нельзя лучше. Образ Джун Картер вышел чувственным и весьма впечатляющим. Кроме того, Риз пришлось самостоятельно исполнять вокальные партии.

Шерил Стрэйд ("Дикая", 2014)

Кадр из фильма "Дикая"

Героиня Уизерспун решает в одиночку пройти тихоокеанскую туристическую тропу длиной в 1100 миль (1800 километров), чтобы избавиться от душевных страданий. Актриса передала зрителю чувства раздавленной неудавшимся браком и смертью матери женщины, потерявшей всякую надежду на счастье. Она сталкивается с испытаниями, через которые смог бы пройти далеко не каждый.

Риз была номинирована на премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в фильме "Дикая".

Медлин Маккензи ("Большая маленькая ложь", 2017)

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

Медлин Маккензи – домохозяйка с двумя детьми от разных браков, которая ставит спектакль в одном из местных театров и пытается приобщить к этому других родителей. На первый взгляд, героиня инфантильна, ветрена и наивна, однако по мере того, как в сериале разворачиваются события, она меняется, чем безусловно впечатляет зрителей.

Смотрите сюжет о сериале с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун:

Напомним, ранее появилась информация о фильме "Блондинка в законе 3".

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