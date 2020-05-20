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Риз Уизерспун возвращается к роли в комедии "Блондинка в законе 3": что известно о триквеле

Спустя 17 лет культовая комедия нулевых вернется на экраны

Дарина Алексеева
Сегодня, 12:39

Хитовая комедия 2000-х "Блондинка в законе" снова вернется на экраны, чтобы снова влюбить зрителей в великолепную Эль Вудс, которую сыграла актриса Риз Уизерспун. Фильм собрал 141 миллионов долларов в прокате, и обрел статус одной из лучших комедий в истории кино. Неудивительно, что зрители ждали новостей о триквеле, и теперь по-настоящему ликуют.

Радостную новость Риз Уизерспун опубликовала в своем официальном Instagram аккаунте. Спустя 17 лет после выхода "Блондинка в законе 2" на большой экран вернется третий фильм.

INSTAGRAM

Впервые Риз Уизерспун подтвердила возвращение фильма "Блондинка в законе 3" в июне 2018 года. Как сообщает издание Deadline, сценарий напишут актриса и сценарист Минди Калинг и Даниэль Гур, одним из создателей сериала "Бруклин 9-9". Минди Калинг известна благодаря ролям в сериале "Офис", "Восемь подруг Оушена", "Проект Минди" и "Ночь в музее 2".

Предполагается, что сценарий Минди Калинг и Дэниеля Гура будет совершенно новым и непохожим на то, что было в предыдущей версии.

Первых два фильма сняты по одноименным романам писательницы Аманды Браун.

Кадр из фильма "Блондинка в законе"
Кадр из фильма "Блондинка в законе"
Фото: Imdb.com

К работе также возвращаются продюсеры, которые работали над первыми двумя частями "Блондинки в законе" – Марк Платт и Адам Сигел. Риз Уизерспун также планирует продюсировать фильм со своей компанией Hello Sunshine. Ранее актриса продюсировала фильмы "Дикая", "Исчезнувшая" и сериалы "Большая маленькая ложь", "И повсюду тлеют пожары".

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На данный момент дата премьеры "Блондинка в законе 3" неизвестна. Подготовка производства фильма должна была начаться в мае 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса COVID-19 работа почти всех киностудий была приостановлена.

Кадр из фильма "Блондинка в законе"
Кадр из фильма "Блондинка в законе"
Фото: Imdb.com

Известно, что комедийная актриса Дженнифер Кулидж хочет вернуться к роли подруги главной героини Эль Вудс. В интервью ET Дженнифер Кулидж сказала, что с радостью присоединится к фильму, если ее пригласят.

Актер Люк Уилсон, который играл возлюбленного главной героини и сыграл с ней свадьбу в конце второй части фильма, также может присоединиться к проекту.

"Я бы сказал, что у них определенно есть несколько детей, и я просто думаю, что было бы очень забавно, если бы у Риз была маленькая мини-я, версия ее самой", – сказал Люк Уилсон в интервью изданию Entertainment Tonight.

Риз Уизерспун возвращается к роли в "Блондинке в законе"
Риз Уизерспун возвращается к роли в "Блондинке в законе"
Фото: Imdb.com

Также интересно, что новый фильм "Блондинка в законе" будет наполнен феминистическими идеями. Об этом невзначай рассказала Риз Уизерспун в интервью для The Hollywood Reporter.

"Очень веселый. Там полно моды. Много полно потрясающих феминистических идей. Он будет глобальным. Будет много животных. Возвращение актерского состава. Нам просто нужно сначала снять это. Но это моя надежда и мечта о "Блондинке в законе 3".

Ранее мы Netflix выпустил первый тизер комедийного фильма о Евровидении, в котором сыграли Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс.

Также мы сообщали, что известная украинская режиссер Кира Муратова появилась в британском фильме о знаменитых женщинах в кинематографе.

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