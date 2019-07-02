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Марго Робби – 29! Лучшие роли голливудской красотки

Актриса умеет перевоплощаться в любого персонажа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:33
Марго Робби
Марго Робби
Фото: Getty Images

Австралийская актриса Марго Робби, которая играет в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", 2 июля празднует свой день рождения. Актриса сыграла главную роль в фильме "Тоня против всех" принесла номинацию на "Оскар", премии AACTA Awards, Critics’ Choice Movie Awards и автоматически включила ее в список "золотых актрис". Однако Марго Робби прославилась задолго до роли Тони. Предлагаем список фильмов, в которых сыграла Марго Робби.

"Волк с Уолл-Стрит"

За роль в фильме Марго получила премию "Империя" в категории "Лучший женский дебют", а также была номинирована еще на несколько премий. В ленте актриса сыграла вторую жену Джордана, Наоми Лапалью. Кто не помнит, Герой Леонардо Ди Каприо на одной из вечеринок Белфорт знакомится с моделью Наоми, с которой у него вскоре развивается роман, Джордан разводится с женой. Он делает Наоми предложение и спустя некоторое время у них рождается дочь Скайлар.

"Фокус"

В фильме Марго сыграла в дуэте с Уиллом Смитом. По сюжету, мошенник Никки случайно знакомится с аферисткой и воровкой Джесс Баретт, которая уговаривает опытного мастера стать ее учителем. Девушка проявляет способности, и вскоре Никки включает ее в свою команду, незаметно для себя влюбляется в нее.

"Репортерша"

Биографический военный фильм, в котором Робби показала высокое мастерство. По сюжету, нью-йоркский телевизионный журналист Ким Бейкер отправляется в Афганистан. Там она знакомится с корреспондентом BBC News Таней Вандерпол и шотландским фотографом Иэном МакКелпи. В работе Ким помогает афганский посредник Фахим, который консультирует её по вопросам возможных угроз.

"Отряд самоубийц"

Супергеройский боевик, в котором Марго Робби сыграла одну из ключевых ролей – Харли Квинн. В фильме также сыграли Уилл Смит, Кара Делевинь, Джаред Лето и другие. Сюжет прост: агент разведки Аманда Уоллер собирает группу опасных преступников. Туда входят: сумасшедшая гимнастка-психиатр Харли Квинн, наемный убийца Дэдшот, гангстер-пирокинетик Эль Диабло, вор Капитан Бумеранг, мутант-каннибал Убийца Крок и специализированный наемник Слипнот. Всех их Аманда вытаскивает из тюрьмы и помещает под командование полковника Рика Флага. Отряд собираются использовать в качестве пушечного мяса.

"Тоня против всех"

Биографический фильм об американской фигуристке Тоне Хардинг, которую и сыграла Марго Робби. На чемпионате США по фигурному катанию 1994 года экс-супруг Тони Джефф Гиллоули и телохранитель Шон Экардт подговорили человека сломать правую ногу ее ближайшей конкурентке Нэнси Керриган, чтобы лишить ту возможности соревноваться.

Напомним, ранее нонимный источник из близкого окружения Марго Робби сообщил изданию NW, что актриса ждет первого ребенка.

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Источник: Сегодня
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