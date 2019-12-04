Роберт Дауни-младший обратился к украинцам: неожиданное заявление

Актер вспомнил борщ и соловья, приурочив ролик к выходу нового фильма "Дулиттл"

Роберт Дауни-младший Фото: Getty Images

Американский актер Роберт Дауни-младший записал неожиданный видеоролик, в котором обратился к украинцам и рассказал о своем новом фильме "Дулиттл". Ранее в сети появились персонажные постеры картины.

Украинский студент разработал программу, которая идеально подбирает музыку для фильмов, подробности:

В видео актер просит позвать некую Ольгу и передать ей, что он сыграет роль доктора Дулиттла в одноименном фильме с огромным количеством животных. Также Роберт отметил, что в фильме появится новая героиня – его друг-попугай по имени Полинезия, которая поет почти как соловей, но готовит "такой себе" борщ.

Отметим, что фильм "Дулиттл" – это экранизация известной истории доктора Дулиттла (Роберта Дауни-младшего). Однажды эксцентричный доктор выясняет, что понимает язык животных. Дулиттл отправляется в большое путешествие навстречу удивительным приключениям с забавной разношерстой компанией.

Напомним, ранее сообщалось, что за экранизацию боролось несколько киностудий, в том числе 20th Century Fox и Sony.

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