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Роберт Де Ниро берет деньги в залог у босса мафии для съемок псевдо-фильма

Сегодня, 16:35

Вышел украинский трейлер предстоящей комедии

В этом году на больших экранах зрители увидят авантюрную комедию с лауреатами премии "Оскар" в главных ролях – Робертом Де Ниро, Томми Ли Джонсом и Морганом Фриманом.

Закулисье Голливуда 70-х, гениальная афера героя Де Ниро и эпичные съемки – первый трейлер выглядит многообещающим.

Кадр из фильма "Афера по-голливудски"
Кадр из фильма "Афера по-голливудски"
Фото: пресс-служба

По сюжету комедии, не слишком успешный продюсер фильмов категории "Б" решает поправить свое финансовое положение с помощью аферы, которая только на бумаге кажется простой. Он намерен взять небольшой залог у босса мафии на покрытие расходов, ведь надо сделать вид, что следующий фильм – абсолютно реальный, нанять актера-ветерана, который уже одной ногой на том свете, подстроить несчастный случай на съемках и получить многомиллионную страховку.

Но конечно же, не особо изысканный план проваливается, когда мужественный актер потрясающе выполняет все трюки, племянник горе-мошенника начинает понимать – что-то здесь нечисто, мафия требует денег, а украшением на торте становится бывший подопечный, а теперь настоящая акула кинобизнеса, норовит увести из-под носа гениальный сценарий, который герой Де Ниро когда-нибудь держал в руках!

Смотрите трейлер фильма "Афера по-голливудски":

Недавно также вышел трейлер захватывающего фильма с Мелом Гибсоном в роли Санты.

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кино трейлер Роберт Де Ниро
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