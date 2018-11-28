Робин Гуд, маньяк и неудачники-пловцы: что посмотреть в кино на этой неделе

В Украине в прокат выходят шесть фильмов

Кадр из фильма "Киллер с гарантией"

В Украине с 29 ноября будет что посмотреть в кино. На этой неделе в широкий прокат выходит шесть новых премьер: приключенческий фильм, молодежная комедия, французская комедия, чешский детский анимационный фильм, фильм ужасов "Сказка на ночь", а также драма с Кирой Найтли.

"Робин Гуд: Начало"

Приключенческий фильм режиссера Отто Батхерста ("Острые козырьки", "Черное зеркало"). А вот продюсером картины выступил Леонардо Ди Каприо. По сюжету, в Локсли, недалеко от Ноттингема, живет один молодой лорд Робин Локсли. Парень скрывает одну тайну и является далеко не тем, за кого себя выдает. Какое-то время назад лорд принимал участие в крестовых походах, с помощью лука обезвредил несчетное количество врагов. Раньше Локсли жил в Лондоне, но вернувшись в родные пенаты, видит, как тяжело живется простым людям. Богачи же не знают куда деть излишек денег. Локсли присоединяется к группе Веселых Шервудских Разбойников...Так Ноттингем знакомится с Робин Гудом.

"Киллер с гарантией"

Том Вилкинсон выступает в роли ангела смерти. У главного героя фильма все идет под откос: работа, учеба, личная жизнь. Парень принимает решение покончить жизнь самоубийством. Он предпринимает 9 неудачных попыток свести счеты с жизнью и понимает, что без посторонней помощи ему это не удастся. Он находит киллера и подписывает с ним контракт на свою смерть. Убийство должно состояться в течение недели. Но череда хороших событий заставляет героя передумать умирать.

"Непотопляемые"

По сюжету, у Бертрана кризис среднего возраста и он впадает в глубокую депрессию. Но он вовремя понимает, что остановился на гране гибели. С надеждой на спасение Бертран присоединяется к группе мужчин, которые занимаются синхронным плаванием. У каждого члена команды своя жизненная боль, множество проблем, но когда они собираются вместе, то чувствуют себя воистину непотопляемыми. Мужчины настолько поверили в свои силы, что подают заявку на участие в чемпионате мира по плаванию.

"Харви и магический музей"

Мальчику Харви всего 10 лет, он чрезвычайно умный и любознательный паренек. Он увлекается компьютерными играми и ему не удается пройти последний уровень одной игры. По воле случая он попадает в "Зал геймерской славы", чем заслуживает уважение сверстников и даже собственного отца – мистера Спейбла. Окончание игры становится только началом захватывающих приключений, когда Харви, его собака Джерри и соседская девочка Моника оказываются в забытом музее кукол.

"Сказка на ночь"

Молодая мать с двумя прекрасными дочками переезжает в отдаленный домик где-то в Канаде. Девочкам очень нравится их новое жилище. Вокруг их дома минимум людей. Одним из таких является Джонни – сосед со странностями. Семья находится в ожидании мужа и отца, скоро они смогут провести спокойный семейный вечер. Перед ужином девочки решают прогуляться и набрели на полянку, на которой обнаруживают накрытый стол с пирожными.

"Колетт"

Фильм сосредоточится на браке Колетт с писателем и журналистом Анри Готье-Вилларом, за которого она вышла замуж в 20 лет. Она писала для него автобиографические романы о Клодине, которые Готье-Виллар выдавал за свои произведения. Постепенно Колетт отдалилась от мужа, стала публиковаться под собственным именем, бороться за независимость и открывать свою сексуальность, пережив несколько романов с женщинами. Анри Готье-Виллара в ленте сыграл Доминик Уэст, известный по ролям в "Улыбке Моны Лизы" с Джулией Робертс и новой "Ларе Крофт" с Алисией Викандер. А главную роль исполнила Кира Найтли. Режиссером фильма стал автор драмы "Все еще Элис" с Джулианной Мур и Кристен Стюарт Уош Уэстмоленд.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 22 ноября можно посмотреть четыре новые премьеры: анимационный фильм, мистический триллер с Дакотой Джонсон и Тильдой Суинтон в главных ролях, а также еще один триллер и боевик.