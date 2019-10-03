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Робот, художница и Лара Крофт: ТОП-5 лучших ролей Алисии Викандер

Актриса празднует свое 31-летие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:25
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Фото: Getty Images

Шведская актриса Алисия Викандер, обладательница премии "Оскар" сегодня, 3 октября празднует свой день рождения. Актрисе исполняется 31 год.

Мы вспоминаем самые знаковые роли актрисы в своей традиционной подборке.

"Воспоминания о будущем" 2014

Актриса исполнила роль английской писательницы Веры Бриттен и сыграла вместе с Китом Харингтоном. По сюжету, в 1914 году Вера Бриттен поступает в Оксфордский Сомервиль-колледж. Когда начинается Первая мировая война, её брата Эдварда Бриттена, жениха Роланда Лейтона, а также их друзей Виктора и Джеффри посылают на фронт.

"Из машины" 2015

Алисия сыграла робота Аву, за что получила номинацию на "Золотой глобус". Это история о том, как программист Калеб влюбляется робота Аву. Однако, робот сумел перехитрить парня, убить своего создателя.

"Девушка из Дании" 2015

Алисия Викандер сыграла художницу Герду Вегенер. За эту роль актриса получила премии "SAG Awards" и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Действие картины происходит в 1920-х годах в Копенгагене. Иллюстратор и художница Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара Вегенера попозировать ей в качестве женской модели. И Эйнар, однажды ощутив себя женщиной, не может вернуться к прежней жизни. Эйнар начинает жить под именем Лили Эльбе. И даже делает несколько операций по смене пола.

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"Джейсон Борн" 2016

В этой истории Алисия Викандер сыграла главу отдела кибер-защиты Хэзер Ли. Компанию в фильме актрисе составили Мэтт Деймон, Томми Ли Джонс, Венсан Кассель и Джулия Стайлз. Все события происходят десятилетия спустя после разоблачения операции "Блэкбрайар". Джейсон Борн вновь выходит на арену.

"Tomb Raider: Лара Крофт" 2018

В этом перезапуске фильма Алисия сыграла саму Лару Крофт. Девушка отправляется в свое первое приключение, чтобы найти пропавшего отца, завершить его археологическое исследование и раскрыть секреты загадочного острова.

Напомним, новый фильм о неугомонной искательнице приключений с Алисией Викандер в главной роли получит свое продолжение. Киностудия Warner Bros. уже начала производство второй части фильма "Tomb Raider: Лара Крофт".

Все подробности в спецтеме Что посмотреть: подборки фильмов и сериалов

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Источник: Сегодня
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