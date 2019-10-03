Робот, художница и Лара Крофт: ТОП-5 лучших ролей Алисии Викандер
Актриса празднует свое 31-летие
Шведская актриса Алисия Викандер, обладательница премии "Оскар" сегодня, 3 октября празднует свой день рождения. Актрисе исполняется 31 год.
Мы вспоминаем самые знаковые роли актрисы в своей традиционной подборке.
Актриса исполнила роль английской писательницы Веры Бриттен и сыграла вместе с Китом Харингтоном. По сюжету, в 1914 году Вера Бриттен поступает в Оксфордский Сомервиль-колледж. Когда начинается Первая мировая война, её брата Эдварда Бриттена, жениха Роланда Лейтона, а также их друзей Виктора и Джеффри посылают на фронт.
Алисия сыграла робота Аву, за что получила номинацию на "Золотой глобус". Это история о том, как программист Калеб влюбляется робота Аву. Однако, робот сумел перехитрить парня, убить своего создателя.
Алисия Викандер сыграла художницу Герду Вегенер. За эту роль актриса получила премии "SAG Awards" и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Действие картины происходит в 1920-х годах в Копенгагене. Иллюстратор и художница Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара Вегенера попозировать ей в качестве женской модели. И Эйнар, однажды ощутив себя женщиной, не может вернуться к прежней жизни. Эйнар начинает жить под именем Лили Эльбе. И даже делает несколько операций по смене пола.
В этой истории Алисия Викандер сыграла главу отдела кибер-защиты Хэзер Ли. Компанию в фильме актрисе составили Мэтт Деймон, Томми Ли Джонс, Венсан Кассель и Джулия Стайлз. Все события происходят десятилетия спустя после разоблачения операции "Блэкбрайар". Джейсон Борн вновь выходит на арену.
В этом перезапуске фильма Алисия сыграла саму Лару Крофт. Девушка отправляется в свое первое приключение, чтобы найти пропавшего отца, завершить его археологическое исследование и раскрыть секреты загадочного острова.
Напомним, новый фильм о неугомонной искательнице приключений с Алисией Викандер в главной роли получит свое продолжение. Киностудия Warner Bros. уже начала производство второй части фильма "Tomb Raider: Лара Крофт".
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