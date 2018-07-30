Ролик Бейонсе и Jay-Z на песню Apeshit вошел в ТОП-10 лучших клипов 2018 года

Американский журнал Esquire составил очередной музыкальный рейтинг

Кадр из клипа Бейонсе и Jay-Z на песню Apeshit

Совсем недавно журнал Esquire составил рейтинг лучших рэп-хитов начала 2018 года. Теперь же редакция журнала Esquire опубликовала рейтинг из 10 лучших видеоклипов 2018 года. В ТОП-10 попали клипы, которые действительно поражают яркой музыкальной видеоисторией. Среди лучших работ оказался клип Бейонсе и Jay-Z на песню Apeshit, который звездная пара сняла в самом Лувре.

Список наилучших видеоклипов по мнению редакции Esquire выглядит так:

APES**T – THE CARTERS

ANDERSON .PAAK – "TIL IT'S OVER"

DRAKE – "GOD'S PLAN"

TIERRA WHACK – "WHACK WORLD"

JANELLE MONÁE – "PYNK"

KALI UCHIS – "AFTER THE STORM"

JUSTIN TIMBERLAKE – "SAY SOMETHING"

TYLER, THE CREATOR – "OKRA"

JAY ROCK, KENDRICK LAMAR, FUTURE – "KING'S DEAD"

Напомним, издание Esquire составило свой список, только в который по их версии вошли самые стильные мужчины музыканты. В этот своеобразный рейтинг вошли культовые певцы и исполнители, независимо от стиля исполняемой музыки, нации и других различий. По мнению издания – это музыканты, стиль которых повлиял на моду среди мужчин.