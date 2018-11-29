Стала известна причина отказа Ким Кэтролл от съемок в "Сексе в большом городе 3"

Актриса посчитала такой сценарий возмутительным

Кадр из фильма "Секс в большом городе"

Скандал вокруг третьей части фильма "Секс в большом городе" разгорается с новой силой. Как известно, производство фильма отложили в длинный сундук, а исполнительницы главных ролей ведут открытую войну друг против друга. Однако, фильм действительно должен был быть, но не все так прекрасно, как в предыдущих частях.

А недавно в руки журналиста попала черновая версия фильма, а неожиданностью стало то, что герой Криса Нота мистер Биг – умрет в самом начале фильма. Однако, не только это стало причиной отмены съемок этого фильма. Источники, приближенные к актрисе Ким Кэтролл, рассказали об окончательном отказе актрисы участвовать в съемках.

Оказывается, в третьем фильме героине Ким Саманте предстояло вступить в отношения с Брэйди – повзрослевшим сыном Миранды. По сюжету, ее героиня попадает с юношей в неловкие ситуации, видит его интимные фото и участвует в сценах откровенного характера. Парень даже присылает ей неприличные снимки, а ведь ему, по сюжету, всего 14 лет. По словам инсайдера, Кэттролл посчитала для себя недопустимым принимать участие в таких съемках.

"Ким вообще не хотела сниматься в полнометражных фильмах, но делала это исключительно ради денег", – рассказал источник, пишет Vanity Fair.

Напомним, в этом году – 20-летие популярного американского сериала "Секс в большом городе".