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Романтические черно-белые фильмы о любви на День святого Валентина

Мы сделали подбору фильмов о любви, которые уже давно стали классикой кинематографа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:36
"В джазе только девушки"
"В джазе только девушки"
Фото: YouTube

Близится День святого Валентина. Магазины сувениров и подарков уже спешат оповестить о скидках, культурные заведения составляют праздничную программу, а влюбленные метаются в поисках милого презента, делают подборки романтических фильмов и составляют лирический плей-лист. Мы тоже составили список романтических ретро-фильмов, которые отлично подойдут для романтического вечера.

"Касабланка", 1942

Этот фильм покажет и расскажет вам о настоящей любви. Оставивший родину американец Рик Блэйн, владелец игорного клуба в Касабланке, случайно встречается с покинувшей его несколько лет назад возлюбленной, Ильзой, которая приехала в город вместе со своим нынешним мужем.

"Квартира", 1960

История мужчины, который мечтает о холостяцкой жизни влюбляется в девушку, которую он до сих пор не замечал. Этот фильм был признан самым лучшим рождественским фильмом всех времен.

"В джазе только девушки", 1959

Это культовая комедия о любви, дружбе, девушках и джазе! Об этом фильме говорят – лучше раз увидеть, а потом еще сто раз пересмотреть. Несравненная Мэрилин Монро, а также Тони Кертис и Джек Леммон сделали эту киноленту фиерической.

"Римские каникулы", 1953 

В Рим с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Дни ее расписаны по минутам. А ей хочется свободы и она убегает из дворца на улицу, где гуляют, поют и целуются жители Вечного города. В главной роли – Одри Хепберн.

"Манхэттен", 1979

Желая бросить опостылевшую работу и привычный круг знакомств, телевизионный сценарист заводит роман с любовницей своего друга. И вновь оказывается в замкнутом круге лжи, лицемерия, пустословия. Неожиданно для себя он делает открытие, что надо больше доверять людям. В ролях – Мэрил Стрип и Дайан Китон.

Напомним, Сегодня.Lifestyle сделал подборку хороших и трогательных фильмов.

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Источник: Сегодня
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