Романтичный кинозал: лучшие фильмы о любви, которые должен посмотреть каждый

Эти фильмы поднимут настроение вам и вашей половинке

Кадр из фильма "Манчестер у моря" Фото: YouTube

День святого Валентина – особенный праздник для влюбленных пар. Однако это не значит, что романтические фильмы нужно смотреть только в этот день. Порадуйте себя и свою половинку просмотром хорошей киноленты – фильмы о любви вы найдете в нашей подборке.

В День святого Валентина жениться планируют более 1400 пар, смотрите подробности:

Романтические фильмы поднимут настроение и подарят теплые эмоции.

"Патерсон", 2016

Молодой парень по имени Патерсон работает водителем автобуса, пишет стихи в стол и каждый вечер гуляет с собакой и ходит в местный бар. Ему не нужно для счастья многого — всего лишь немного вдохновения, интересные люди вокруг и его красавица-жена, одержимая музыкой, искусством, выпечкой, вышивкой и всем, что взбредет ей в голову.

"Колония Дигнидад", 2015

Во время военного переворота в Чили молодого фотографа-революционера похищают и отправляют в загадочную закрытую колонию — поселение, ставшее политической тюрьмой, используемой тайной полицией Чили для пыток и убийств. Его девушка, наплевав на чужие наставления, добровольно отправляется в Колонию, чтобы вступить в ее ряды, а затем найти и спасти любимого. Кстати, игра Эммы Уотсон многим критикам пришлась по вкусу.

"Внутренняя красота", 2015

У-джин — уникальный человек. В день своего 18-летия он открыл в себе дар — каждое утро он просыпается новым человеком. Буквально. Он может уснуть 15-летней девочкой-кореянкой, а проснуться 90-летним стариком-англичанином. Жить с таким талантом непросто — никакой личной жизни, друзей, девушки. Но однажды он все же находит ту, что готова жить с ним, несмотря на его особенность.

"Он и Она", 2017

В обычном баре встречаются Он и Она. Он — амбициозный и эгоистичный начинающий писатель, не терпящий ни капли критики. Она — магистр классической поэзии, остроумная и обаятельная девушка, которая взялась читать и править его тексты, даже не спросив у автора разрешения. Знакомство и первая ночь проходят, мягко говоря, не совсем гладко. Но история, которую эта пара будет творить еще 45 лет восхищает, заставляет улыбаться и плакать.

"Манчестер у моря", 2016

После внезапной смерти старшего брата Ли Чендлер вынужден вернуться домой, чтобы присматривать за своим 16-летним племянником. Главному герою приходится разбираться с трагическим прошлым своей семьи, которое когда-то отдалило его от родных и общества, в котором он родился и вырос.

Напомним, ранее мы сделали подборку фильмов о любви, которые понравятся каждому, кто хоть немного верит в романтику.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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