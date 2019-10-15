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Романы Нобелевского лауреата Ольги Токарчук, от которых невозможно оторваться

"Сегодня" подобрали неожиданные романы польской писательницы Токарчук, которые представляют различные жанры

Елена Кузьмич
Сегодня, 19:15
Фото: Сегодня

Нобелевскую премию по литературе недавно получила Ольга Токарчук. Она — польская писательница и автор эссе. Токарчук выросла в Польше в семье выходцев из Украины: ее бабушка, родом из Украины, в свое время вышла замуж за поляка. Ольга Токарчук, кроме Нобелевской премии, награждена многочисленными наградами, в частности, литературной премией "Нике" и Международной Букеровской премией.

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"Сегодня" подготовили для вас серию ее книг, от которых невозможно оторваться.

Ольга Токарчук "Бегуны"

Фото: Сегодня

Все повествование этого достаточно автобиографического романа как будто состоит из "лоскутков": здесь и люди, и аэропорты, и вокзалы. Все это смешалось с философскими рассуждениями автора. В целом эта смесь и создает "одеяло в стиле пэчворк", сшитую из меньших или больших, на первый взгляд, путевых записок литератора. Именно поэтому Нобелевский комитет выделил эту книгу.

Эта книга однозначно подойдет тем, кто любит "рюкзачную" и "дорожную" романтику. Также эта книга понравится и тем, кому пришлось взрослеть и формироваться в период развала Советского союза и становления новой страны.

Добавим, что слово "бегуны", в языке имеет два прочтения: "полюса" и "бегущие люди". Это важное уточнение, которое очень удачно передает суть книги.

Ольга Токарчук "Веди свой плуг над костями мертвых"

Фото: Сегодня

Вторая книга нобелевского лауреата Ольги Токарчук, которую мы рекомендуем прочитать – это детективный роман, где главный герой – обычная женщина, которую многие считают чуть-чуть "не в себе". Она увлекается астрологией и очень любит животных, а в свободное время переводит стихи. Когда в их местности начинаются убийства, то она убеждает всех, что это животные мстят браконьерам и охотникам, однако ей никто не верит.

Это — очень хорошая и светлая книга, которая дает надежду несмотря на то, что в романе есть четыре трупа, неизвестный убийца, одна взбалмошная женщина и ее друзья-чудаки, а еще — много животных. Это — невероятное произведение о дружбе и любви, о нас и "других", о понимании и недоразумения. Поэтому рекомендуем ее для осеннего чтения тем, кто хочет отвлечься от обыденности и тем, кто имеет чувство юмора.

Ольга Токарчук "Книги Якова"

Фото: Сегодня

Это произведение — один из романов польской писательницы, на который обратил внимание Нобелевский комитет. События разворачиваются на украинском Подолье в многокультурной Речи Посполитой еще восемнадцатом веке.

Эту книгу Токарчук писала шесть лет. Его объем — около тысячи страниц. Ее сюжет построен вокруг фигуры подольского еврея Якова Франка, который объявил себя Мессией. "Книги Якова" будет интересна широкому кругу читателей, которые любят интересные книги.

Напомним, ранее мы писали о том, что почитать в отпуске. А также делали подборку книг для настроения.

Все подробности в спецтеме Книжный клуб

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Источник: Сегодня
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