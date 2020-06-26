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Российский трейлер фильма "Чернобыль. Бездна" разгневал пользователей в сети: "Дешевая подделка на сериал от HBO"

Сегодня, 18:44

Зрителей возмутили последние фразы героев

После выхода нашумевшей драмы "Чернобыль" от HBO, который был признан лучшим мини-сериалом в США, в России не впервые пытаются повторить его успех. В 2019 году появился трейлер российского сериала "Чернобыль", в котором сразу же нашли киноляп. Недавно известный актер и кинорежиссер Даниила Козловский решил снять свой фильм "Чернобыль. Бездна", трейлер которого на днях опубликовали на YouTube.

Однако реакция пользователей сети оказалась негативной – две минуты трейлера вызвали настоящее негодование.

Фильм "Чернобыль. Бездна" вызвал шквал критики в сети
Фильм "Чернобыль. Бездна" вызвал шквал критики в сети
Фото: filmed.cc

Сюжет фильма "Чернобыль. Бездна" рассказывает о трагичных событиях на Чернобыльской АЭС. Главный герой фильма – пожарный Алексей, который с инженером Валерой и военным водолазом Борисом отправляются в опасную вылазку, чтобы предотвратить страшный исход масштабной катастрофы. Герои вынуждены спуститься в резервуар под реактор, где с каждым часом все сильнее нагревается вода.

Даниила Козловский стал не только режиссером, но и сыграл главную роль. Вместе с ним в фильме снялись Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, Артур Бесчастный и другие.

Многих пользователей возмутил трейлер фильма, который, по их мнению, поверхностно освещает тему трагедии. В особенности, многие пришли в негодование из-за диалога героев фильма в конце трейлера.

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В комментариях так отреагировали на новый трейлер:

"То есть HBO решил снять трагедию и осветили на весь мир, а Козловски решил попробовать снять на родине типа "Мы тоже можем повторить" на волне хайпа?", "Почему американские актёры в сериале от HBO больше похожи на советских граждан нежели российские актёры?", "Последняя фраза смутила. "Какая разница?". Похоже на фильм, в котором не будут поднимать острых вопросов", "Видимо, посыл фильма весь сказан в конце трейлера: "Из-за кого взорвалось?", – "Какая разница". НВО сериал и этот фильм – совсем разные акценты".

Смотрите трейлер фильма "Чернобыль. Бездна":

Ранее мы сообщали, что Чернобыль вышел из карантина. Узнайте, как попасть в зону отчуждения по новым правилам.

Также недавно стало известно, что сериал "Чернобыль" представлен сразу в 14 номинациях на телепремию BAFTA.

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Источник: filmed.cc
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