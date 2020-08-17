100 лучших сиквелов всех времен – рейтинг

Популярный мультфильм стал настоящий рекордсменом в рейтинге Rotten Tomatoes

Популярный сайт Rotten Tomatoes, на котором ежедневно публикуются обзоры фильмов и сериалов, новости кино и рецензии, опубликовал рейтинг 100 самых лучших сиквелов всех времен по версии пользователей. Напомним, что ранее Rotten Tomatoes назвали лучшим фильмом года "Мстителей: Финал".

Лучше любимого фильма может быть сиквел любимого фильма. И хотя сиквел оказывается действительно лучше, чем предыдущая часть, продолжения любимых кинолент зачастую всегда успешны в прокате.

В опубликованном рейтинге Rotten Tomatoes верхние места в списке заняли сиквелы "Mamma Mia! 2", "Назад в будущее 3", "Бэтмен возвращается", "Кунг-фу панда 2".

В ТОП-10 лучших сиквелов всех времен вошли:

10. "Миссия невыполнима: Последствия"

9. "История игрушек 4"

8. "Невеста для Франкенштейна"

7. "Крестный отец. Часть 2"

6. "Перед полуночью"

5. "История игрушек 3"

4. "Голдфингер"

3. "Три цвета: Красный"

2. "История игрушек 2"

1. "Приключения Паддингтона 2"

Недавно назвали тройку лучших актеров, которые сыграли Джеймса Бонда.

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