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Рождество Христово: замечательные книги со сказочными историями

Мы собрали для вас интересные книги о Рождестве в сказочных мирах

Елена Кузьмич
Сегодня, 10:52
Католическое Рождество — что почитать
Католическое Рождество — что почитать
Фото: Pexels

Рождество Христово для многих из нас ассоциируется с магией новогодних праздников, снегом, радостью и счастьем. Кажется, что в этот день могут стать реальностью все наши мечты.

Как за вечер прочитать целую книгу — смотрите видео:

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Также новогодние праздники — это время для уютного отдыха, а потому можно прочитать увлекательную и интересную книгу, поэтому мы подготовили для вас несколько сказочных книг о Рождестве.

Чарльз Диккенс "Рождественская песня в прозе и другие рождественские истории"

Рождественская песня в прозе — это классическая история о Рождестве от британского писателя, которая понравится и детям, и взрослым. Ведь в ней есть все то, что нужно для интересного и поучительного приключения — скупердяй Скрудж, различные духи и путешествия во времени. Сам произведение написано еще в 1843 году, однако он до сих пор не потерял своей актуальности, потому что немного рождественского чуда нужно всем.

Скрудж — очень жестокий человек и он не верит в Рождество, и даже ненавидит его, поэтому он искренне удивляется, когда его подчиненные и все вокруг радуются этому дню и с нетерпением ждут рождения Иисуса Христа и праздничного ужина с гусем или индейкой.

Чтобы вернуть Скруджа на путь истинный ночью к нему придут Дух прошлого, Дух Настоящего и Дух Будущего Рождества. Чтобы узнать, как им удастся это сделать, нужно прочить эту книгу. Спойлер — эта история, как и положено рождественским повествование, заканчивается счастливо и является важной установкой о том, почему нужно вести себя як християнин накануне Рождества.

Если вам нравятся экранизации фильмов, то непременно ознакомьтесь замечательную экранизацию этой рождественской истории 2009 года по американским актером Джимом Керри в главной роли.

Джон Рональд Руэл Толкин "Письма Рождественского Деда"



Перед вами еще одно творение британского писателя — Джона Рональда Руэла Толкина, автора всемирно саги "Властелин колец" и легендариума "Сильмариллион". В течение многих лет Толкин притворялся Дедом Морозом — Санта Клаусом и писал трем своим детям "Письма Рождественского Деда" якобы с северного полюса. В них он рассказывает о приключениях с белыми медведями и эльфами, войну с гоблинами и даже о взломе земной оси. Эти невероятные письма написаны причудливым почерком писателя и дополнены его интересными рисунками, маркам и даже штампами.

Подборка интересных книг для детей и взрослых о Рождестве
Подборка интересных книг для детей и взрослых о Рождестве
Фото: Pexels


Вы можете представить, как долго Толкин писал свои письма детям, потому что, например, в последнем он просит уже 14-летнюю дочь повесить носок для подарков на камин.

"Письма Рождественского Деда" были опубликованы уже после смерти Толкина. Позже это произведение стало классикой детской литературы, хотя в Украине он был издан недавно.

Поэтому приглашаем вас окунуться в эту рождественскую историю и, возможно, создать что-то подобное для своих детей.

Терри Пратчетт "Отец Вепрь"


Еще одна магическая история от очередного британского писателя Терри Пратчетта о Рождестве. В фантазийном мире Пратчетта существует немало богов и один из них приносит детям подарки на аналог этого праздника в волшебном мире. Его зовут Отец Верпь, и он раздает подарки в Вепроночь вежливым детям. Именно он залезает через дымоход в дома, раскладывает подарки в чулки, съедает печенье и распивает праздничный алкоголь.

Но что же произойдет, когда однажды что-то пойдет не так. Кто возьмется заменить Отца Вепря в эту важную ночь и удастся ли ему блестяще справиться с такими особенными обязанностями. Не пойдет ли все кувырком от таких интерессных замен? Сохранится вера людей в рождественские чудеса? Ответы на эти и другие важные вопросы вы сможете получить, когда прочитаете эту сказочную историю на Рождество.

Маленькая подсказка для внимательных читателей: этот роман — четвертый из цикла о Смерть серии "Дискомир" Терри Пратчетта.

Напомним, что ранее мы писали о фантастических книгах о борьбе добра и зла.

Добавим, что ранее мы писали о лучшем молодежном фэнтези, которое непременно нужно прочитать. А также "Сегодня" делали подборку книг для хорошего настроения и философских книг о музыке.

Все подробности в спецтеме Книжный клуб

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Дед Мороз книги Санта Клаус вепрь книжное обозрение Толкин полезные советы Рождество Христово католическое Рождество
Источник: Сегодня
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