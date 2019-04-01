Руслана Писанка сыграет даму легкого поведения в новом спектакле

Ради режиссерского дебюта в спектакле "Клетка" актриса согласилась на скандальное перевоплощение

Руслана Писанка в необычном образе Фото: пресс-служба

Известная актриса и телеведущая Руслана Писанка впервые в своей карьере сыграет роль проститутки в мистической комедийной драме "Клетка". Этот проект станет еще и режиссерским дебютом в творческой биографии народной любимицы.

Руслана Писанка Фото: пресс-служба

Столичная премьера состоится 8 и 10 апреля в Доме Офицеров. Помимо Русланы Писанки в постановке задействована целая плеяда звездных актеров: Вениамин Смехов, Олег Филимонов, Ян Левинзон. Спектакли уже с аншлагом прошли в Одессе и Харькове. Хотя сама Руслана признается, что очень сомневалась и долго не давала продюсерам согласия на эту роль.

"Если говорить мягко, то моя героиня – женщина дама легко поведения с 30-летним стажем, которую все называют вокзальной шмарой. Я долго сопротивлялась, не хотела играть. Но творческий человек внутри меня говорил: найди в ней что-то хорошее. Одной известной актрисе даже предлагали эту роль, но она отказалась. А я подумала: если эта роль вместе с режиссерской работой идет ко мне, нужно брать", - рассказала Руслана Писанка.

По словам Русланы, в жизни ей не приходилось общаться с представителями этой профессии. "У меня даже нет ни одной знакомой из этой сферы. Но с тех пор, как я приняла решение сыграть эту роль, стала присматриваться и поняла, что раньше этих женщин просто не видела. Они есть, их нельзя выбросить из нашей жизни. Я их не понимаю, как женщина, потому и согласилась играть. С помощью этой роли хочу для себя понять и принять. Важна ведь еще и ситуация, в которую эти женщины попали прежде чем решились пойти на этот шаг. У моей героини Эльмиры так все и случилось. Не могу описать и охарактеризовать. Нужно смотреть", – добавила Руслана.

Руслана Писанка Фото: пресс-служба Название

Интересно, что супруг Русланы Писанки философски отнесся к творческому перевоплощению любимой. "Я пыталась получить от Игоря какой-то вразумительный ответ. Но он не сказал ничего такого, чтобы я бросила эту роль. Он не сильно меня хвалил, но и не ругал. Думаю, если бы его что-то смутило, он бы обязательно мне об этом сказал. Хотя у некоторых моих подруг актрис были неприятности в семье из-за того, что им приходилось играть нестандартные роли", – заключила Писанка.

Авторство проекта "Клетка" принадлежит творческому тандему, который работал над созданием таких театральных хитов, как "Поезд Одесса-Мама" и "Одесса-мама-2 или Похождение бравого солдата Швейцмана" – Александр Тарасуль, Евгений Хаит и Виктор Явник. Гастроли этих спектаклей с огромным успехом прошли в Украине, Германии, Израиле и Америке.

Напомним, французский философ и номинант Каннского кинофестиваля Бернар-Анри Леви вернулся в Украину с новым спектаклем "В поисках Европы".

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