Руслана презентовала впечатляющее и контрастное видео, запустив проект #ЗбережиКарпати

Каждый, кто был в Карпатах – полюбил эти леса, которые теперь оказались под угрозой

Украинская певица с мировым именем, Руслана, для которой Карпаты и сохранения их культуры является персональной миссией, стала на защиту древних лесов. Руслана презентовала сильный видеоролик с реальными кадрами событий, которые происходят в Карпатах. Певица начала большой социальный проект.

Первый ролик из трилогии "Карпати. Місце Сили" уже 16 июля 2020 начинает масштабную всеукраинскую кампанию. Видео рассказывает какая страшная угроза нависла над невероятным сокровищем украинского народа.

Руслана объявила о начале социальной кампанию #ЗбережиКарпати Фото: пресс-служба

"Лысеющие горы, неудержимые наводнения и пустынные ветра... Это прелюдия к экологической катастрофе. Если вам кажется, что все это трэш – это беда одного поселка в Карпатах. Или одного, пусть и немалого, региона. Вы ошибаетесь. Это вызов всей Украине, каждому украинцу, это преступление перед всей планетой. Пора спасать Карпаты не от пожаров или болезней. Спасать от людей! Мы должны наконец понять, что спасая одно дерево, мы спасаем целую планету", – рассказала Руслана.

Руслана объявила о начале социальной кампанию #ЗбережиКарпати Фото: пресс-служба

Певица обратилась ко всем, с просьбой поддержать инициативу под названием "Карпатська Варта". Помочь показать видео "Карпати. Місце Сили. Спасіння" можно большему количеству людей.

Руслана Фото: пресс-служба

"Думаю, что большинство из вас хотя бы раз, были в Карпах, и полюбили эти леса. Напишите от себя ту информацию, которую считаете нужной, с хэштегом #ЗбережиКарпати и #SaveKarpaty. Присылайте на FB-страницу @Ruslana.Official фото, видео и точные места вырубок, которые выглядят для вас преступными. Мы выступаем с инициативой создания интерактивной карты лесов и вырубок по всей Украине. Я обращаюсь ко всем активистам, энтузиастам, экологам, неравнодушным людям с просьбой предоставлять нам информацию о вырубках для предотвращения масштабных экологических преступлений. Также мы готовим инициативу по засаждению аутентичной лесной флорой мест вырубок. Мы верим, что вместе сможем воплотить многое из запланированного! Беспощадной вырубке Карпатских лесов время положить конец", – эмоционально рассказала Руслана о ее инициативе и социальном проекте.

Руслана объявила о начале социальной кампанию #ЗбережиКарпати Фото: пресс-служба

Кампания "Карпати. Місце Сили" призывает защитить Карпаты путем расширения национальных парков и создания природоохранных территорий по лучшим образцам мирового уровня.

Руслана надеется, что призыв поддержать инициативу любым возможным способом, никого не оставит равнодушным:

"Я не пытаюсь заставить вас действовать именно так, как это делаю я. Если вы хотите сохранить жизненную красоту и энергию Карпат. Время открыть сердце зову древнего дерева нашего Рода. Оно зовет и просит о помощи! И вместе мы в состоянии его защитить".

#ЗбережиКарпати Фото: пресс-служба

Ранее Руслана презентовала авторскую композицию "Молитву Света".

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