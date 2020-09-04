С альтернативным финалом: Фрэнсис Форд Коппола покажет новую версию "Крестного отца 3"

Релиз планируется в декабре 2020 года

Paramount Pictures выпустит новую версию последнего фильма культовой трилогии "Крестный отец", в которой воплотится оригинальное видение финала режиссером ленты Фрэнсисом Фордом Копполой.

Как сообщает Vanity Fair, кинолента будет полностью отреставрирована, перемонтирована, и зрители совершенно новый финал фильма. В этой версии Фрэнсис Форд Коппола сможет представить зрителям авторское видение этой истории.

Кадр из фильма "Крестный отец 3" Фото: themoviedb.org

Новая версия "Крестного отца 3" выйдет в ограниченном тираже в декабре этого года, а после этого его можно будет посмотреть на цифровых платформах.

"Для этой версии финала я создал новое начало и конец, а также изменил некоторые сцены, кадры и музыкальные реплики. С этими изменениями, а также восстановленными кадрами и звуком, для меня это более подходящее завершение "Крестного отца" и "Крестного отца 2", и я благодарен Джиму Янопулосу (ред. председатель Paramount Pictures) и Paramount за то, что позволили мне переделать его", – сказал Фрэнсис Форд Коппола в заявлении.

Кадр из фильма "Крестный отец" Фото: themoviedb.org

Третья часть "Крестного отца" вышла на большие экраны в Рождество 1990 года. В сумме трилогия была номинирована на 22 премии "Оскар" и выиграла семь наград.

Напомним, что в прошлом году в США умер звезда фильма "Крестный отец" – Кармине Кариди.

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