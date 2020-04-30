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"С детства изучаю военную историю": актер Алексей Дмитриев о своей роли в драме "Последний день войны"

9 мая на телеканале "Украина" состоится премьера военной драмы

Дарина Алексеева
Сегодня, 18:13

Актер Алексей Дмитриев снялся в военной драме "Последний день войны", премьера которой состоится на телеканале "Украина" в субботу, 9 мая, в 17:00. На съемочной площадке актер поделился подробностями о новом проекте и рассказал, в чем сложности работы над военными фильмами.

Ранее мы сообщали, что в мае также состоится грандиозная премьера детективного сериала "Филин".

Кадр со съемок фильма "Последний день войны"
Кадр со съемок фильма "Последний день войны"
Фото: пресс-служба

"Учитывая то, что это 1944 год – последний год войны, что мы играем людей, которые успели ощутить на себе эти реалии. Вот, мой герой и Николай, которого играет актер Максим Радугин – мы бывшие военные, а два наших друга – герои гражданского типа, но суть в том, что этот тандем сплачивается и мы вместе идем в деревню, стоя друг за друга горой", – рассказывает Алексей Дмитриев.

Что для вас самое сложное возможно самое эмоциональное за все четыре серии? Сцена, которая вам особенно интересна и сложна…

Сцена, когда меня убивают. Когда мы с героиней играли… эмоциональная сцена, которая показывает боль от потери близкого человека. И это все нужно сыграть, нет, прожить – не сыграть. И, соответственно, показать зрителю, что все это по-настоящему.

Кадр со съемочной площадки фильма "Последний день войны"
Кадр со съемочной площадки фильма "Последний день войны"
Фото: пресс-служба

Скажите, как долго вы готовились? Вы просмотрели сценарий – а потом как?

Я с детства привык – не то чтобы люблю, но с детства изучаю военную историю. Уважаю то, что делают. Готовился, читал, но, в принципе, уже знал, потому что у меня уже был опыт работы в кино с военной картиной. Я не готовился, потому что я делаю свою работу – живу в кадре. Я не играю.

То есть, вы стараетесь, чтобы в кадре было больше серьезности?

Конечно, конечно. Все даже комедийные какие-то сцены, которые здесь присутствуют мы играем серьезно. Потому что, если мы будем улыбаться в кадре, это будет уже не смешно.

"Последний день войны" – премьера военной драмы 9 мая
"Последний день войны" – премьера военной драмы 9 мая
Фото: пресс-служба

Военные фильмы – это достаточно эмоционально затратные работы. Как вам удается расслабиться после таких съемок?

Общение. Через общение. Не через алкоголь… Семья далеко, с семьей общаюсь, а также у нас прекрасная группа. Все поддерживают друг друга несмотря ни на что.

Вы говорили, что с детства увлекались историей войны. А бывали ли такие случаи, когда вам приходилось что-то кому-то объяснять?

Нужно друг друга поддерживать и подсказывать друг другу какие-то моменты. Тогда это получает свой тандем. Вот четыре героя, которые есть, и если мы перестанем друг другу что-то подсказывать… у меня есть опыт работы точно в пяти картинах военной тематики, если взять за восемнадцать-двадцать лет работы в общем – у меня побольше опыта. И все друг друга понимают, и это прекрасно. На самом деле, если общаться перед тем, как зайти в кадр, тогда получится театр. Стараемся жить – быть, а не казаться.

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В чем все-таки специфика съемки военного кино?

Ответственность. Но самое главное – показать эти реалии подрастающей молодёжи. Чтобы они не забывали свою историю. У нас самих есть дети, у которых со временем будут свои дети, и вот, нам нужно донести, напомнить эту историю, сделать так, чтобы они ценили ее. Это самое главное – то, ради чего мы здесь и собрались. 9 мая 2020 года будет юбилей – 75 лет победы! И мы делаем это кино для наших зрителей, для всей Украины!

Кадр со съемок военной драмы "Последний день войны"
Кадр со съемок военной драмы "Последний день войны"
Фото: пресс-служба

Как вам работается в Киеве, в Украине? Насколько часто вы здесь бываете и какой это опыт для вас?

У вас вот это все переводится: пожалуйста – "будь ласка". И я от вас, от языка, от Украины… эти эмоции не передать – просто в восторге! Хочется сохранить этот ваш тандем гостеприимства. Я приехал сюда, как домой: из дома – домой.

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