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"С днем рождения, Гарри Поттер": сегодня самому популярному персонажу книг исполнилось 40 лет

Сегодня, 16:42

Популярный персонаж, с которым росли миллионы читателей и зрителей, родился 31 июля

Если вы фанат вселенной "Гарри Поттера", то вы точно знаете, что 31 июля, особенный день. Сегодня родилась автор культовой серии книг Джоан Роулинг, а самому Гарри Поттеру – одному из самых популярных персонажей кино и литературы, исполняется 40 лет! Это праздник мальчика-волшебника со шрамом на лбу, который родился 31 июля 1980 года и завоевал любовь всего мира.

От мальчика-сироты, который выжил, Гарри прошел путь до величайшего волшебника, а вместе с ним выросло целое поколение, для которого он стал примером.

Гарри Поттеру – 40 лет
Гарри Поттеру – 40 лет
Фото: themoviedb.org

Почти у каждого "поттеромана" есть традиция – ежегодно пересматривать все восемь фильмов "Гарри Поттера". В 40-й юбилей любимого персонажа миллионов взрослых и детей, мы приглашаем вас вновь окунуться в мир чародейства и волшебства, вернуться в Хогвартс, в котором до сих пор мечтает учиться каждый школьник, и отправиться в удивительные и опасные приключения с любимой троицей – Роном Уизли, Гермионой Грейнджер и Гарри Поттером.

С сегодняшнего дня, все части "Гарри Поттера" можно посмотреть дома онлайн на OLL.TV, устроив себе волшебный кино уик-енд.

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А тем временем, Сегодня.Lifestyle раскрывают несколько интересных фактов и краткую предысторию создания "мальчика, который выжил".

  • Как и каждый писатель, в создании образа своего главного персонажа Джоан Роулинг использовала не только свою удивительную фантазию, но и личные воспоминания. В детстве Джоан Роулинг играла в волшебников со своим другом по имени Ян Поттер, у которого и позаимствовала фамилию для персонажа. Также в детстве Ян Поттер носил круглые очки.
  • Первая книга "Гарри Поттер и философский камень" вышла в 1997 году, а написание ее у Джоан Роулинг заняло 5 лет – с 1990 по 1995 годы.
  • Джоан Роулинг – настоящий коллекционер. А собирает она интересные названия и имена, которые она обожает сама придумывать. Однажды, Джоан Роулинг записала интересные названия на бумажном пакете для рвтоы в самолете – так и появились названия факультетов Хогвартса.
  • Черновой вариант последней главы "Даров смерти" появился еще во время написания "Философского камня". Джоан Роулинг уже тогда придумала сцену, в котором Хагрид выносит на руках якобы "мертвого" Гарри Поттера из леса. Для писательницы этот образ был важным, ведь именно Хагрид принес маленького Гарри в дом, а затем и в мир волшебства.
  • В книгах у Гарри Поттера зеленые глаза, но у Дэниела Рэдклиффа, который воплотил его на экране – голубые. Когда началась работа над первым фильмом, режиссер проконсультировался с Джоан Роулинг, стоил ли Рэдклиффу надевать зеленые линзы. Тогда автор ответила, что главное, чтобы глаза Гарри были похожи на глаза его матери – Лили Джеймс, и, соответственно, актриса должна быть схожа с Рэдклиффом. Тогда актер безумно обрадовался, потому что не любил носить линзы.
  • Гарри Поттер и Рон Уизли не выпустились из Хогвартса, но все равно устроились на престижную работу – стали мракоборцами в Министерстве Магии.

Гарри Поттер отмечает юбилей
Гарри Поттер отмечает юбилей
Фото: themoviedb.org

Июль – настоящий месяц "Гарри Поттера". 23 июля исполнителю главной роли Дэниелу Рэдклиффу исполнился 31 год. По этому случаю Сегодня.Lifestyle решили узнать, как изменились актеры "Гарри Поттера" и чем сейчас живут.

Смотрите фото и видео, как малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в героев из "Гарри Поттера" в честь дня рождения писательницы Джоан Роулинг.

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