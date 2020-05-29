С любовью из Киева: актеры шоу "Мамахохотала" рассказали за что любят столицу

Для каждого из актеров украинская столицы стала по-своему особенной

31 мая столица празднует очередной день рождения – Киеву исполняется 1538. Сегодня.Lifestyle задали четырем актерам шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV одинаковые вопросы об их любимом городе – это Ирина Хоменко, Евгений Янович, Анна Гресь и Олег Маслюк. О Киеве и любимых местах в столице – актеры откровенно рассказали, почему им всегда хочется сюда возвращаться.

Ирина Хоменко, Евгений Янович, Анна Гресь и Олег Маслюк Фото: Instagram.com

За что вы любите Киев?

Ирина Хоменко: В первую очередь – за возможности. Если человек действительно хочет чего-то достичь – Киев ему эти возможности дает. Есть люди, из других городов, которые думают, что в Киеве достичь всего очень легко. Но, если вы хотите жить в столице, вам следует понять, что для достижения успеха вам придется работать в 10 раз больше. Киев не терпит ленивых, у него совсем другой темп жизни. И если жить в таком темпе, то у вас точно будут возможности. Еще люблю Киев за невероятную природу (как и всю Украину). Но больше всего – по возможности.

Евгений Янович: Я чувствую себя в Киеве счастливо и свободно. Здесь мои люди, мои любимые места и совершенно точно моя энергетика. Можно сказать, что я люблю Киев за себя в нем. Но и Киев в себе я тоже люблю! Поэтому путешествуя, я даже не задумываясь сравниваю каждый город с Киевом. И каждый раз Киев побеждает.

Евгений Янович Фото: instagram.com/mamahohotala

Анна Гресь: Киев – душевный и атмосферный город, который я обожаю и куда всегда хочу возвращаться. Очень вкусная еда, приветливые люди, красивые пейзажи, множество мест для развлечений. Также это город, в котором я родилась, поэтому у нас сильная связь.

Олег Маслюк: Киев – это работа. Киев – это друзья. Киев – это ресторанчики. Киев – это рассветы и закаты. Киев – это люди. Киев – это семья. Киев – это дом. Киев – это что-то внутри.

Олег Маслюк Фото: instagram.com/mamahohotala

Любимое место в Киеве?

Ирина Хоменко: Я обожаю место возле Андреевской церкви. Оттуда видна правая и левая часть города. Еще люблю смотровую площадку у памятника Леонида Быкова – там такой невероятный вид, просто не передать словами! А еще люблю пляж на Гидропарке: оттуда в сумерках так приятно смотреть, как подсвечивается Лавра, Родина-Мать. Я люблю ездить по ночному Киеву весной – город пахнет цветением, цветами ... И так прекрасно, что мы не настолько урбанизированные, что все это также есть в Киеве.

Ирина Хоменко

Евгений Янович: Родина-Мать. По совместительству для меня это еще и место силы. Трудно четко объяснить почему. Это символ чего-то большого и недостижимого для меня. Это какая-то большая мечта, к которой надо идти и верить. Опять же, это все какие-то ассоциации в моей голове и читая это можно подумать, что я поехал головой. Если прямо упростить, то, приезжая к монументу, мне становится очень спокойно.

Анна Гресь: Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Там я нашла свою любовь, друзей, открыла в себе актерские способности, стала королевой университета и получила предложение выйти замуж. Также мы там отсняли свадебную фотосессию и фотосессию с круглым животиком. А еще моя мама закончила КПИ, я его обожала лет с 10 после интересных маминых рассказов.

Анна Гресь Фото: instagram.com/anya_gres

Олег Маслюк: Я так сразу и не скажу, потому что иногда, гуляя по городу, думаешь: "О, как здесь красиво... О, как там красиво". Вообще, люблю парки. Но есть Лесной массив, где я вырос. Он, видимо, для меня имеет особый статус. Люблю там бывать.

Мне всегда хочется возвращаться в Киев, потому что...

Ирина Хоменко: потому что, "як тебе не любити, Києве мій". Киев – это одно из крупнейших достижений нашей страны. Здесь князь Владимир крестил Киевскую Русь, здесь все знают, что правый берег города – гористый, неприступный. Существует такая прекрасная легенда, что город назван в честь Кия, который его основал. Я горжусь тем, что живу сейчас в Киеве. Я действительно люблю в этом городе все: он урбанизированный и в нем есть много мест для отдыха.

Анна Гресь: ... здесь мой дом, семья, друзья.

Олег Маслюк: ... это дом. Ты приезжаешь сюда, и все тебе родное и знакомое.

Евгений Янович: Без всякий "потому что". Мне всегда хочется возвращаться в Киев. Это законченное предложение. Ни в каких объяснениях и аргументации Киев не нуждается.

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