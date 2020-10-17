С Рианной, Бейонсе и другими: лучшие дуэты Эминема
17 октября известный рэпер празднует 48-летие
17 октября Эминему (Маршалл Брюс Мэтерс) исполняется 48 лет. За свою карьеру он успел сняться в кино, получить множество наград, включая "Грэмми" и "Оскар", стать одним из лучших хип-хоп-исполнителей, попасть в Книгу рекордов Гиннесса, а также поработать с другими звездами. Сегодня.Lifestyle вспоминает самые знаковые дуэты американского рэпера.
Эта композиция попала в рейтинг "500 величайших песен всех времен" журнала Rolling Stone, а на 43-й церемонии "Грэмми" победила сразу в трех номинациях.
Композиция заняла первое место в главном чарте США – Billboard Hot 100, а также в хит-парадах Новой Зеландии, Канады, Ирландии и Австралии. Вскоре Эминем и Рианна записали продолжение своего хита – Love The Way You Lie Part II.
Последующие три композиции с Эдом Шираном, Пинк и Бейонсе вошли в девятый студийный альбом Эминема Revival. В его записи также приняли участие Алиша Киз и Скайлар Грей.
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Ранее мы писали, что Эминем выпустил новый альбом и скандальный клип о террористе, убившем более 50 человек.
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