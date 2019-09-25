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"Сага Бесконечности": появился эпичный трейлер всех фильмов Marvel

Ролик объединил в себе сцены из всех 23 кинокомиксов последнего десятилетия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Постер фильма "Мстители: Финал"
Постер фильма "Мстители: Финал"
Фото: twitter.com/MCU_Direct

Студия Marvel на Comic Con в Сан-Диего представила первый тизер-трейлер так называемой "Саги Бесконечности" (The Infinity Saga), объединивший в себе сцены из всех 23 кинокомиксов последнего десятилетия от "Железного человека" до "Человека-паука: Вдали от дома". Теперь трейлер появился в свободном доступе.

Узнайте интересные факты о фильмах из 90-х:

В ролике показаны все персонажи киновселенной, начиная от Тони Старка, выковывающего свою первую броню, до Стива Роджерса, передающего щит Капитана Америки. Наравне с такими хитами, как "Стражи Галактики", "Черная пантера", "Тор: Рагнарек", "Мстители" в трейлере также появилась сцена из кинокомикса "Халк" с Эдвардом Нортоном. Ролик сопровождается репликами Роберта Дауни-младшего, одной из которых стала каноничная фраза: "Я – Железный человек".

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Кевин Файги пообещал, что сборник фильмов будет дополнен интересными материалами, однако когда "Сага бесконечности" станет доступна фанатам, остается неизвестным.

Точная дата выхода сборника пока не сообщается, однако релиз должен состояться до конца осени 2019 года.

Напомним, ранее в сети появилась удаленная сцена из фильма "Мстители: Финал".

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