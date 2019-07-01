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Сальма Хайек присоединилась к актерскому касту кинокомикса "Вечные"

Актриса присоединилась к Анджелине Джоли и Ричарду Мэддену

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Фото: Getty Images

Marvel после триумфальной премьеры "Мстителей: Финала" набирает актерский каст для экранизации комикса "Вечные". Стало известно, что в проекте к Анджелине Джоли присоединилась еще одна звездная актриса – Сальма Хайек, сообщает Empire.

Смотрите видео о том, как Сальма Хайек обвиняет Дональда Трампа в домогательствах:

Кроме них, в ролях еще значится Кумэйл Нанджиани, которого недавно можно было видеть в сериале "Сумеречная зона". В режиссерском кресле проекта находится Хлоя Чжао, которая снимает по сценарию Мэттью и Райана Фирпо.

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Оригинальный комикс был создан Джеком Кирби в 1976 году. Действие разворачивается миллионы лет тому назад, когда космические существа, известные как Небесные создания, генетически взаимодействуют с людьми, создавая сверхмощные и почти бессмертные организмы, известные как Вечные, а также их темных антиподов, известных как Девианты. И эти две расы ведут закулисную войну на протяжении всей истории человечества.

Релиз запланирован на 2020 год, но точной даты пока нет.

Напомним, актер Ричард Мэдден также присоединился к актерскому касту фильма "Вечные".

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Источник: Сегодня
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