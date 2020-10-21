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Фрукты и чаи vs комплекс витаминов – что защищает организм лучше? Смотрите результаты эксперимента "Сегодня"

Сегодня, 17:11

Что лучше укрепляет иммунитет – журналисты проверили на себе

Фрукты и чаи или комплекс витаминов – что лучше укрепляет иммунитет и защищает от гриппа или простуды?

"Сегодня" провели эксперимент. Неделю наш Александр Махов уплетал апельсины, киви и бананы. Литрами пил чай с имбирем и медом.

Другой наш корреспондент Вячеслав Лакомкин – раз в день употреблял минеральный комплекс витаминов. Интересно, что каждый уверяет, что его рецепт профилактики – самый действенный.

Результаты эксперимента – в выпуске новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" в 19:00. Не пропустите, будет интересно.

Видео: Сегодня

Любителям экспериментов будет интересно, как "Сегодня" искали тех, кто подозрительно быстро приглашает заробитчан на работу. Также ранее журналистка провела эксперимент и отказалась от мытья головы, показав неожиданный результат.

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