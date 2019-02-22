Самолюбивый и непослушный: появился забавный трейлер мультфильма "Королевские корги"

Это мультипликционная история о любимых собаках королевы Великобритании Елизаветы II

"Королевские корги" Фото: YouTube

В сети появился трейлер позитивного мультфильма "Королевские корги". Это забавная и поучительная история история о любимых собаках королевы Великобритании Елизаветы II. Режиссером проекта выступил Бен Стассен, известный по мультфильмам "Робинзон Крузо" и "Шевели ластами".

В центре сюжета история веселого щенка породы корги Рекс, который является любимым питомцем королевы. По стечению обстоятельств пес вынужден покинуть дворец и оказаться на улицах Лондона. Рекс вынужден пройти нелегкий путь, чтобы вернуться обратно к королеве. Здесь щенок обретает новых друзей.

Персонажей мультфильма озвучивают Том Кортни, Джон Калшоу, Кулвиндер Гир, Сара Хэдлэнд и другие актеры.

В кинотеатрах кинокартина появится 7 марта 2019 года.

Напомним, в сети уже есть первый веселый тизер мультфильма "Королевские корги".

Кроме него, в сети появился трейлер мультфильма "Холодное сердце 2", который рассказывает о приключениях принцесс Анны и Эльзы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram