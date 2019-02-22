Самолюбивый и непослушный: появился забавный трейлер мультфильма "Королевские корги"
Это мультипликционная история о любимых собаках королевы Великобритании Елизаветы II
В сети появился трейлер позитивного мультфильма "Королевские корги". Это забавная и поучительная история история о любимых собаках королевы Великобритании Елизаветы II. Режиссером проекта выступил Бен Стассен, известный по мультфильмам "Робинзон Крузо" и "Шевели ластами".
В центре сюжета история веселого щенка породы корги Рекс, который является любимым питомцем королевы. По стечению обстоятельств пес вынужден покинуть дворец и оказаться на улицах Лондона. Рекс вынужден пройти нелегкий путь, чтобы вернуться обратно к королеве. Здесь щенок обретает новых друзей.
Персонажей мультфильма озвучивают Том Кортни, Джон Калшоу, Кулвиндер Гир, Сара Хэдлэнд и другие актеры.
В кинотеатрах кинокартина появится 7 марта 2019 года.
Напомним, в сети уже есть первый веселый тизер мультфильма "Королевские корги".
Кроме него, в сети появился трейлер мультфильма "Холодное сердце 2", который рассказывает о приключениях принцесс Анны и Эльзы.
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