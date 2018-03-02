Самые большие "ждуны" своего заветного "Оскара" в истории

Больше всего ждал свою статуэтку Леонардо Ди Каприо, но он уступил свое место другой актрисе

До 2016 года самым большим оскаровским неудачником считался актер Леонардо Ди Каприо. На престижную премию он номинировался четыре раза, но киноакадемики расщедрились только с пятой попытки. Теперь с Ди Каприо не будут шутить.

Впервые молился в Лос-Анджелевском театре Dolby в 2004 году и актер Джонни Депп. Тгда его номинировали, как лучшего актера за роль в фильме "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины". Тогда пришлось мило улыбаться, ведь награду получил его коллега Шон Пенн.

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Через год Джонни опять напрягся, однако, так и остался номинантом. Третий раз Депп номинировался в 2008 году за роль маньяка-парикмахера и опять проиграл. Но, как хороший актер, свое разочарование он никогда не демонстрирует.

"Я работаю не ради статуэток, а чтобы люди радовались", – говорит Депп.

Красавчик-актер Брэд Питт свою речь зубрил тоже трижды. Впервые, когда ему было 33 года. Тогда его номинировали, как актера второго плана за роль в фильме "12 обезьян". Потом в 2009 Питт был также уверен, что "Оскар" достанется ему за роль Бенджамина Баттона. Третий раз Брэд номинировался в 2012 и опять не получил заветную статуэтку.

Актриса Сигурни Уивер также номинировалась трижды. Первый раз была номинирована за роль в культовом триллере "Чужие". Но тогда Сигурни проиграла молодой дебютантке. Через два года актриса претендовала на "Оскар" в двух номинациях: как лучшая актриса и как лучшая актриса второго плана. Однако, и тут она пролетела и больше ее пока не номинировали.

43-летняя актриса Эми Адамс все еще ждет свою заветную статуэтку. За последние 10 лет ее номинировали пять раз. Антонио Бандэрас, Джим Керри, Киану Ривс даже ни разу не номинировались.

Напомним, пока кинозвезды определяются с платьями и украшениями на торжество, а зрители – с фаворитами среди номинантов, завершается и изготовление заветных статуэток. Как изготовляются статуэтки?