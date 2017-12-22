Самые интересные традиции празднования Нового года со всего мира

В Украине на Новый год люди официально отдыхают и ставят новогодние елки, а в разных странах мира совершенно по-разному встречают Новый год и у всех разные атрибуты праздника. У нас это оливье и шампанское, для австралийцев, например, это кусок хорошего мяса. Люди одеваются в рождественские костюмы и идут кататься на досках для серфинга, остальные на берегу устраивают пикники. Барбекю и есть новогодним застольем для этих людей.

Далее еще интересней. Ровно в полночь люди выходят на улицу и начинают тарабанить в кастрюли сковородки.

Не менее странно отмечают Новый год и в Японии. В полночь в храмах начинают звенеть колокола. И не 12 раз, а 108. Удары символизируют один из шести человеческих пороков. Но японцы уверены, что у каждого греха еще 18 оттенков. Поэтому и ударов так много. Еще у японцев принято дарить близким открытки из символом будущего года.

А вот англичане и шотландцы строго придерживаются традиции "первой ноги", которую начали еще древние кельты. В Новом году порог дома первым должен переступить молодой симпатичный мужчина. А еще он должен быть брюнетом при деньгах и с полным джентельменским набором – это соль, уголь и бутылка виски.

На праздничном столе у испанцев обязательно должен быть виноград. Для них это очень важный атрибут, как у нас кутя на Рождество.

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А вот в Греции люди ходят друг к другу в гости, но кроме подарков несут еще и камень. И чем тяжелее, тем лучше. Греки считают, чем тяжелее камень, то таким тяжелым будет и кошелек.

Аргентинцы в Новый год обращают внимание на нижнее белье. Оно обязательно должно быть розового цвета. Ровно в полночь они ступают правой ногой вперед, чтобы в новом году вставать с "той ноги". В Бразилии же на Новый год одеваются во все белое, чтобы отпугивать злых духов. А на Филиппинах тоже отпугивают злых духов. На кануне Нового года включает весь свет, который есть в доме.

В Колумбии, например, гуляют с пустыми чемоданами вокруг дома, чтобы год был полон путешествий. А в Эквадоре сжигают куклу, чтобы год был удачен.

Напомним, украинские госучреждения уже начинают активно готовиться к зимней сказке. На сайте электронных госзакупок Prozorro уже начали появляться первые заказы на новогоднюю атрибутику.