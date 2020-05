Самые ожидаемые фильмы 2020 года

Громкие премьеры, которые мы надеемся увидеть после карантина

Первые месяцы 2020 года порадовали зрителей громкими премьерами, но с началом глобального кризиса выход долгожданных кино-хитов был перенесен. Некоторые студии все же быстро отреагировали на закрытие кинотеатров и выпустили ряд фильмов для домашнего просмотра, но в то же время отложили ожидаемые премьеры на неопределенную дату.

Например, Дэниел Крейг возвращается к роли Джеймса Бонда в фильме "Нет времени умереть", а Галь Гадот снова покорит зрителей в "Чудо-женщине: 1984".

В 2020 году еще ожидается выход множества захватывающих фильмов, и даже если нам придется подождать их премьеры немного дольше, они этого стоят. Сегодня.Lifestyle собрали самые ожидаемые фильмы 2020 года, чтобы вы могли отметить их в своем календаре и приободриться.

Артемис Фаул

Сюжет научно-фэнтезийного фильм основан на серии книг ирландского писателя Оуэна Колфера. Главный герой – вундеркинд с ужасным характером Артемис Фаул обнаруживает существование волшебного мира и решает его ограбить. В главных ролях Фердия Шоу, Джуди Денч и Джош Гэд. Режиссер фильма номинант на "Оскар" Кеннет Бран, который снял Убийство в "Восточном экспрессе". После неодобрения зрителями первого трейлера, производством проекта занялась компания Disney+, где и ожидается премьера 12 июня. На данный момент Disney+ недоступен в Украине.

Довод

Фильм режиссера Кристофера Нолана о международном шпионаже должен выйти на большие экраны в июле 2020 года. Интересно, что действие фильма будет разворачиваться и в Украине, хотя съемки ее локаций проходили в Эстонии. Главные роли сыграли Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон и Майкл Кейн.

Чудо-женщина: 1984

Великолепная актриса Галь Гадот в продолжении фантастических приключений амазонки-воительницы, которой предстоит столкнуться с Советским Союзом в конфликте во время холодной войны в 80-е годы, и победить археолога Минерву, которая превратилась в грозную Гепардию.

Дело чикагской семёрки

Постер к фильму "Дело чикагской семёрки" Фото: Imdb.com

Криминальная драма от мастера драматургии Аарона Соркина расскажет реальную историю скандального суда над мужчинами, которые были обвинены в заговоре и подстрекательстве к беспорядкам во время протестов против войны во Вьетнаме в конце 1960-х годов. Аарон Соркин начал писать сценарий для этой исторической драмы еще в 2007 году, но проект потерпел несколько неудач. Мировая премьера запланирована на 16 октября 2020 года. В фильме сыграли: Эдди Редмэйн, Саша Барон Коэн, Яхья Абдул-Матин II, Майкл Китон, Уильям Херт и другие.

Скуби-Ду

Новый анимационный фильм, основанного на персонажах культового сериала "Скуби-Ду" рассказывает о приключении Скуби и его друзей, которые хотят предотвратить зловещие планы Дика Дастардли. Изначально премьера фильма должны была состояться 15 мая 2020, но Warner Bros. решили выпустить мультфильм на VOD платформах.

Мулан

Приключенческий фильм является адаптацией культового мультфильма 1998 года и рассказывает историю храброй дочери воина – Хуа Мулан. Девушка становится на место своего отца, и, маскируясь под мужчину, отправляется в эпическое путешествие. Премьера фильма "Мулан" должна была состояться 27 марта 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 23 июля 2020 года.

Тихое место 2

Продолжение фантастического фильма ужасов поведает о жизни семьи Эббота после смертоносных событий. Героям предстоит столкнуться с ужасами внешнего мира, продолжая борьбу за выживание в тишине. Эвелин, Маркус и Риган встречают Прадеша, который спасает их от монстра, но вскоре герои узнают, что есть и более опасные существа. Киностудия Paramount планирует выпустить фильм в кинотеатрах 4 сентября 2020 года.

Охотник на чудовищ

Кадр из фильма "Охотник на чудовищ", 2020 Фото: Imdb.com

Фэнтези-боевик с Миллой Йовович в главной роли один из самых ожидаемых фильмов 20202 года. Фильм повествует о военном подразделении ООН, которое попадает в другое измерение и сталкивается с местными жителями, которые сражаются с гигантскими монстрами. Две группы людей начинают работать вместе, чтобы защитить портал и помешать вторжению монстров на Землю. Премьера фильма запланирована на 4 сентября 2020 года.

Телохранитель жены киллера

Кадр со съемок фильма "Телохранитель жены киллера" Фото: Imdb.com

В сиквеле "Телохранителя киллера" 2017 года телохранитель Майкл Брайс объединяется с киллером Дариусом и своей женой Соней, чтобы предотвратить кибератаку, которая может разрушить весь Европейский союз. Премьера фильма "Телохранитель жены киллера"должна была состояться 28 августа 2020 года, но была перенесена на 20 августа 2021 года. Поклонникам звездного каста, в который вошли Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек и Антонио Бандерас, придется подождать дольше, чем они планировали.

King’s Man: Начало

Действие приквела серии фильмов Kingsman разворачивается во времена Первой мировой войны. Молодой Конрад под руководством агента Герберта Китченера (Рэйф Файнс) намерен спасти свою страну от самых злых тиранов в истории. Выход фильма "King’s Man: Начало" запланирован на 18 сентября 2020 года.

Beatles: Вернись

Идя по пятам своего общепризнанного документального фильма о Первой мировой войне "Они не постареют" Питер Джексон обращается к истории записи альбома "Let It Be" легендарной группы Beatles. Документальный фильм покажет ранее неопубликованные кадры закулисья, когда группа записала альбом, а также ее выступление на крыше компании лейбла Apple Records в Лондоне.

Биос (BIOS)

Кадр со съемок фильма "Биос"(BIOS)

По сюжету, в пост-апокалиптическом мире робот, созданный для защиты жизни любимой собаки его создателя, узнает о жизни, любви, дружбе и о том, что значит быть человеком. Режиссер фильма Мигель Сапочник, который снял один из эпизодов сериала "Игра престолов". Главные роли сыграли Том Хэнкс, Лора Харриер, Калеб Лэндри Джонс и Самира Уайли.

Французский диспетчер

Первоначально позиционируемый как мюзикл, новый фильм Уэса Андерсона станет драмой, которая оживит несколько историй из журнала, созданного американцем из вымышленного города во Франции. Актерский состав объединил обожаемых миллионами зрителей таких звезд, как Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Леа Сейду. Оуен Уилсон.

Черная вдова

Приквел посвящен истории Наташи Романофф, которую играет Скарлетт Йоханссон. К ней присоединятся Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс и восходящая звезда Флоренс Пью. По сюжету Наташа Романофф сталкивается с опасным заговором и намерена разобраться с теми, кто превратил ее в "Черную Вдову". Премьера была запланирована на 1 мая 2020 года, но перенесена на ноябрь 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Годзилла против Конга

"Годзилла против Конга", 2020 Фото: Imdb.com

В результате действий человечества два страшнейших монстра сошлись в захватывающей битве века. В это время члені организации "Монарх" отправляются в неизведанную местность острова Черепа, чтобы раскрыть секрет происхождения Титанов. В главных ролях звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, Александр Скарскард ("Большая маленькая ложь), Эйса Гонсалес ("От заката до рассвета"). Премьера намечена на 20 ноября 2020 года.

Не время умирать

Когда Джеймс Бонд покинул службу в МИ-6, чтобы насладиться уединенной жизнью, к нему обращается друг из ЦРУ с просьбой разыскать пропавшего ученого. Миссия по спасению ученого превращается в столкновение с опасностью, подобной которой мир никогда не видел прежде. Премьера была запланирована на апрель 2020 года, но из-за закрытия кинотеатров перенесена на ноябрь 2020 года.

